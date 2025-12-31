Desaparece José Juan Arias en Guanajuato: El padre buscaba a su hijo de 15 años

El padre fue visto por última vez después de las 10:40 de la mañana, cuando acudió a dejar a su esposa en su trabajo. (Foto: Especial)

Se trata de José Juan Arias Corona, padre buscador y papá de José Juan Arias Solís, conocido como ‘Juanito’, un adolescente de 15 años víctima de desaparición forzada el 19 de junio de este año, en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato.

De acuerdo a la ficha de búsqueda emitida por la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato y por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el padre buscador, José Juan Arias Corona, fue visto por última vez el 28 de diciembre de 2025.

El padre fue visto por última vez después de las 10:40 de la mañana, cuando acudió a dejar a su esposa en su trabajo, y desde entonces se desconoce su paradero.

¿Qué se sabe de la desaparición del padre buscador en Guanajuato?

De acuerdo a la ficha de búsqueda, el hombre de 39 años fue visto por última vez el 28 de diciembre de 2025, en la comunidad de Rancho Unidos, ubicada en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato.

José Juan Arias Corona es de complexión robusta, tez blanca y mide aproximadamente 1.75 metros de estatura. Tiene cabello negro, corto y lacio, ojos verdes medianos, así como rasgos faciales definidos, entre ellos frente y mentón cuadrados, cara ovalada y nariz chata.

Como señas particulares, se menciona que cuenta con una cicatriz pequeña por cortada y estrías en el estómago.

Se informó que el día de su desaparición vestía playera tipo polo color verde claro, pantalón de mezclilla negro, cinturón negro de piel y tenis blancos.

A través de sus redes sociales, la Plataforma por la Paz y la Justicia, informó que José Juan Arias Corona, es la sexta persona buscadora desaparecida en Guanajuato.

“Es la sexta persona buscadora desaparecida en Guanajuato según nuestra documentación, verificada por organizaciones e instituciones internacionales”, señala la Plataforma por la Paz y la Justicia, en su red social X.

¿A quién buscaba José Juan Arias?

José Juan Arias Corona, es el padre de José Juan Arias Solís, un adolescente de 14 años cuyo paradero se desconoce desde el 19 de junio, tras haber sido víctima de desaparición forzada presuntamente a manos de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el municipio de Valle de Santiago.

Se supo que los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas en la colonia Rancho Unidos, cuando el menor regresaba a su domicilio y fue interceptado por fuerzas federales, quienes lo llevaron a un terreno baldío donde presuntamente lo golpearon, para después trasladarlo a un sitio desconocido.

Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició una carpeta de investigación, mientras que la familia del menor promovió un juicio de amparo por desaparición forzada ante un juez de distrito.

Este caso fue turnado al Juzgado Noveno en el municipio de Irapuato.

Por el momento, ni la Sedena ni la Guardia Nacional han emitido información sobre la desaparición del adolescente.

Se sabe que el caso de José Juan Arias Solís fue llevado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien pidió al Gobierno mexicano dar respuestas y brindar apoyo a la familia.

Desapariciones en Guanajuato

Por el momento, de los casos de personas buscadoras que han desaparecido en Guanajuato, sobresalen el de la señora Lorenza Cano Flores, quien fue privada de la libertad la noche del lunes 15 de enero de 2024 en Salamanca, Guanajuato.

Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que un grupo de hombres arribó a su casa, ubicada en la calle Abedul, colonia Ampliación El Cerrito, para secuestrarla. La mujer estaba ahí junto con su esposo Miguel y su hijo Miguel Ángel.

Dos de los sujetos entraron a la casa buscando a un hombre, y al no encontrarlo, decidieron asesinar a balazos al hijo y al esposo de Lorenza, y a ella se la llevaron a la fuerza a bordo de un vehículo.