De buscadora a jueza: Delia Quiroa busca romper ‘pacto de impunidad’ en el Poder Judicial

Para Delia Quiroa, integrante del colectivo Buscadoras 10 de marzo de Tamaulipas y virtual jueza en materia mixta en Sinaloa tras ganar la elección judicial, los funcionarios aplican el dicho de “perro no come perro” cuando se trata de sancionar autoridades omisas en la impartición de justicia. Por ello, afirmó que una vez que asuma el cargo el 1 de septiembre, buscará romper el pacto de impunidad que existe entre las autoridades.

En entrevista con El Financiero, la activista señaló que es en los juzgados donde se retrasa el acceso a la justicia, ya que muchos jueces niegan amparos de forma sistemática a buscadoras y víctimas, alegando errores técnicos o, en muchos casos, declinando la competencia. Estas conductas, explicó, ameritan sanciones.

Delia Quiroa indicó que es una situación que ha vivido en carne propia, ya que lleva más de dos años luchando para que jueces de dos juzgados de Tamaulipas emitan órdenes de aprehensión contra 14 personas que presuntamente participaron en el secuestro y desaparición de su hermano Roberto Quiroa, en 2014.

“Lo que veo es que hacen sufrir a las personas con el juicio de amparo, y batallar, y gastar, ir y venir. El juez de distrito no da una sanción para esas autoridades, entonces no se corrigen, siguen violando los derechos humanos. Yo quisiera tener la oportunidad de aplicar esas sanciones para combatir la impunidad que hay entre autoridades que abusan de los ciudadanos.

“Yo miraba que en el Poder Judicial estaban cómodos; ya tenían una sistematización y formatos para desechar demandas por tecnicismos, como que no querían más trabajo. Y, aparte, es como que ‘perro no come perro’, servidores públicos no se atacan entre servidores públicos, sean del poder que sea, eso es lo que yo he visto mucho”, agregó Delia Quiroa.

Asimismo, dijo que no fue sencillo obtener el triunfo, ya que tuvo que sortear distintos obstáculos que le llevaron a vender su auto para imprimir los volantes de su campaña. En sus recorridos, lo que más le expresaban los ciudadanos era inconformidad por la deficiente actuación del Poder Judicial.

Delia Quiroa, quien llegó a hacer llamados públicos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no dejará de buscar a su hermano y combinará sus labores como jueza y buscadora. A los 81 mil ciudadanos que votaron por ella les garantizó “una justicia imparcial, respetando el espíritu de la Ley de Amparo”.