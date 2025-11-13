Solo iba a la tienda: Desaparece Mariana Valeria en Irapuato; es hija de una madre buscadora

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato reportó la desaparición de Mariana Valeria Ibarra Ojeda, de 19 años, hija de una de las integrantes del colectivo de madres buscadoras ‘Hasta Encontrarte’.

De acuerdo al reporte de las autoridades, Mariana Valeria desapareció el miércoles 12 de noviembre de 2025 en la colonia Esfuerzo Obrero, en el municipio de Irapuato, Guanajuato.

La joven fue vista por última vez a las 13:30 horas cuando salió de su casa para ir a la tienda, pero ya no regresó.

De inmediato, la familia de Mariana Valeria, así como sus amigos, iniciaron su búsqueda.

La denuncia por la desaparición de la joven fue difundida por el colectivo ‘Hasta Encontrarte’ a través de sus redes sociales.

El colectivo explicó que Mariana Valeria es madre de familia; su hermano también se encuentra desaparecido desde hace meses. Ambos son hijos de una de las madres buscadoras que integran ‘Hasta Encontrarte’.

“Nos urge la localización en vida de Valeria. Es una persona que tiene un hijo que la está esperando en casa, una madre que desafortunadamente ya cuenta con la desaparición de un hijo, y una hermana que la está esperando”, expresó Bibiana Mendoza Negrete, una de las voceras del colectivo ‘Hasta Encontrarte’, el cual tiene su sede en el municipio de Irapuato.

“Se salió con una moneda de cinco pesos a comprar y pues ya no regresó. Nunca llegó a ninguna de las tiendas que estaban cerca de su domicilio. Solo la información que tenemos es que salió caminando hacia el Bulevar Solidaridad de la calle Mártires del Río Blanco, de la colonia Esfuerzo Obrero”, expuso la buscadora.

La familia de Mariana Valeria denunció su desaparición a las autoridades correspondientes, quienes difundieron la ficha de búsqueda a través del Protocolo Alba.

De acuerdo a la ficha difundida por la Secretaría de Seguridad y Paz, el día de su desaparición, Mariana Valeria vestía bermuda roja, sudadera gris y tenis Jordan en color negro. Como señas particulares, tiene varios tatuajes visibles: uno con la palabra cereza y otro con la palabra pastel de mofi debajo de los ojos, además de unas manitas; en el pie izquierdo lleva tatuada la imagen de la Virgen de Guadalupe.

El colectivo ‘Hasta Encontrarte’ lanzó un llamado urgente a la población, especialmente a quienes viven en la colonia Esfuerzo Obrero o estuvieron en la zona el día de los hechos, para compartir cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de la joven madre de familia.

El colectivo dijo que todos los datos que sean proporcionados para dar con el paradero de Mariana Valeria serán tratados de manera anónima y pueden enviarse directamente a la página oficial de esta organización de madres buscadoras.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que ya inició una carpeta de investigación por la desaparición de la joven irapuatense.

“Vamos avanzando, pero no puedo darle (información) por razones naturales, sabe que podemos revictimizar y que terrible eso ¿no?”, dijo el fiscal general Gerardo Vázquez Alatriste al ser entrevistado este jueves por la prensa local.