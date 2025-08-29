Asesinan a la madre buscadora Karina Juárez en SLP; buscaba a su hija desaparecida en Zacatecas

La madre buscadora Aida Juárez fue hallada sin vida tras ser reportada como desaparecida en Zacatecas.

La madre buscadora Aida Karina Juárez Jacobo fue hallada sin vida en Zacatecas. Un probable responsable de su muerte ha sido detenido y se encuentra en la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí, donde es originaria la mujer.

La buscadora formaba parte del colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas y buscaba a su hija Goretty Guadalupe, quien fue desaparecida en junio de 2025.

Aida Juárez fue reportada como desaparecida en una búsqueda en campo el 26 de agosto. La buscadora fue hallada sin vida el 28 de agosto en Villa de Ramos, San Luis Potosí, un municipio limítrofe con Zacatecas, informaron las autoridades zacatecanas.

Colectivos de familias buscadoras de Guerrero, Guanajuato, Jalisco y otros estados de la república han exigido protección para las madres y padres buscadores y sus familias, así como la pronta justicia para Karina Juárez Jacobo y otras activistas asesinadas.

“No importa cuánta justicia prometan, lo único justo es que nadie debería morir por buscar a quien parió”, apuntó la madre buscadora de Sonora, Cecilia Flores, en su cuenta de X (antes Twitter).

¿Qué sabemos de la desaparición de Goretty Juárez, hija de la madre buscadora Aida Juárez?

Aida Juárez buscaba a su hija, Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, de 26 años, quien fue vista por última vez el 25 de junio en Guadalupe, Zacatecas.

Goretty Guadalupe, hija de Aida Juárez, fue desaparecida en junio de 2025. (Especial)

Goretty Juárez continúa en calidad de persona desaparecida.

El colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas lamentó el asesinato de su compañera: “KARINA, SEGUIREMOS BUSCANDO A TU TESORO”, destacó el grupo.

“Exigimos justicia para Aida Karina y para todos los crimenes que afectan a nuestros seres queridos desaparecidos y a los familiares comprometidos en cuerpo y alma con su búsqueda”, apuntó también.

Madres buscadoras son atacadas en México

La plataforma Article 19 México y Centroamérica puntualizó que 2025 ha sido el año más mortal para personas buscadoras en México, con el registro de ocho casos de violencia contra los colectivos (siete son casos de asesinato y una desaparición).

Desde 2010 a la fecha, Article 19 ha documentado 36 casos de asesinatos y desapariciones de personas buscadoras. En lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, se ha registrado 10 casos de agresiones letales contra buscadoras (7 casos de asesinato, 3 desapariciones).

Apenas en junio, el colectivo ‘Hasta Encontrarte’ de Guanajuato reportó el secuestro del padre buscador José Francisco Arias Mendoza.

En lo que va de 2025, fueron asesinadas las madres buscadoras Sofía Raygoza en Zacatecas; Teresa González (atacada a balazos en marzo y fallecida en abril); María del Carmen Morales (fallecida junto con su hijo) en abril. También fue asesinado el buscador de personas desaparecidas, Magdaleno Pérez Santes, presuntamente a manos de la Policía Municipal de Poza Rica. Y el padre buscador, Roberto Hernández, asesinado en el Estado de México.