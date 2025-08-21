Vidulfo Rosales renuncia como abogado del caso Ayotzinapa; se perfila para la Corte con Hugo Aguilar

Vidulfo Rosales dejará de ser el abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. (Foto: Cuartoscuro)

Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, renunció al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, donde trabajó durante los últimos 24 años, este jueves 21 de agosto.

La renuncia de Vidulfo Rosales se debe a motivos personales y por la falta de recursos y respaldo político para continuar con la defensa de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Tras la renuncia de Vidulfo Rosales, se prevé que el abogado se integre al equipo de trabajo de Hugo Aguilar, próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien tomará posesión del cargo el próximo lunes 1 de septiembre.

¿Quién es Vidulfo Rosales, el abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa?

Se trata de un abogado defensor de los derechos humanos cuya vida y carrera han estado marcadas por su compromiso con la justicia social. A lo largo de su trayectoria, ha enfrentado amenazas y desafíos significativos en su lucha por defender a los más vulnerables en México.

Vidulfo Rosales Sierra nació en 1976 en la comunidad de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, Guerrero. Proveniente de un entorno de pobreza y marginación, Rosales ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, especialmente de las comunidades indígenas.

Su trayectoria comenzó en la Universidad Autónoma de Guerrero, donde se graduó en Derecho en 1999. Desde entonces, ha trabajado incansablemente para promover la justicia social y defender a aquellos que enfrentan violaciones de sus derechos.

¿Cuál fue el papel de Vidulfo Rosales en el caso de Ayotzinapa?

Uno de los episodios más significativos en la carrera de Vidulfo Rosales fue su papel como abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014.

Desde el primer momento de la tragedia, Rosales se unió al equipo del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, donde brindó apoyo legal y asesoría a las familias de las víctimas.

A través de su trabajo, ha denunciado la complicidad entre el crimen organizado y las autoridades, así como la falta de atención del gobierno a la crisis de desapariciones en el país.

A lo largo de su carrera, Rosales ha enfrentado amenazas y presiones debido a su labor en la defensa de los derechos humanos. Su valentía para abordar casos delicados ha llevado a situaciones de riesgo, incluyendo la necesidad de salir del país por razones de seguridad.

Impacto y legado de Vidulfo Rosales

El impacto de Vidulfo Rosales en la lucha por los derechos humanos en México es innegable.

A lo largo de sus 24 años en el Centro Tlachinollan, ha trabajado en casos emblemáticos, defendiendo a mujeres víctimas de violencia, campesinos despojados de sus tierras y familias afectadas por la desaparición forzada.

Su legado perdura en la memoria de aquellos a quienes ha ayudado y en la lucha continua por la justicia y la dignidad de los pueblos indígenas.