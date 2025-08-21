La justicia llega para la hija de Miriam Rodríguez, la activista que se enfrentó a Los Zetas

En 2014, la hija de la activista fue asesinada por supuestos miembros de Los Zetas. Tres años después, dos sujetos mataron a Miriam Roodríguez afuera de su casa.

Luego de 11 años del secuestro y homicidio de Karen Alejandra Salinas Rodríguez, hija de la buscadora Miriam Rodríguez Martínez en San Fernando, Tamaulipas, un juez sentenció a 131 años de prisión a Enrique Yoel Rubio Flores, uno de los responsables de este crimen.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que el Ministerio Público acreditó que Enrique Yoel Rubio Salinas, integrante de Los Zetas, participó en el secuestro y homicidio de Karen Alejandra.

Un Juez Mixto de Primera Instancia, emitió la sentencia de 131 años, 6 meses y 3 días de prisión en contra del sujeto por los delitos de secuestro, homicidio y asociación delictuosa.

Enrique Yoel, miembro de los Zetas fue sentenciado a 131 años de prisión por el asesinato de la hija de la activista, Miriam Rodríguez.

La trágica historia de la hija de Miriam Rodríguez

Karen Alejandra fue secuestrada por integrantes del crimen organizado el 22 de enero de 2014 en el municipio de San Fernando, y aunque se pagó el rescate que exigieron, la menor de edad no fue devuelta a sus familiares, por lo que su madre Miriam Rodríguez emprendió sola una cacería para dar con los responsables.

Uriel Ulises Elizondo Soto y Cristian Josué Zapata González, de 19 y 18 años, fueron a los primeros que ubicó y detenidos por la Policía Federal en Victoria en septiembre del 2014.

En 2016 logró que detuvieran a Elvia Betancourt Castillo, quien junto a Juan Carlos Flores Morales y Mario Alberto Díaz Esquivel fueron liberados por haber cometido los delitos cuando eran menores de edad y pasar cinco años presos.

Luego le siguieron Enrique Yoel Rubio Flores, Elba Soto Rodríguez y en 2017 ubicó a Alejandra “N” en Boca del Río, Veracruz, donde fue detenida.

Miriam Rodríguez Martínez pese a encontrar los restos de su hija en una fosa clandestina, continuó liderando una cruzada para buscar a personas desaparecidas a través del colectivo “Desaparecidos de San Fernando”.

Miriam Rodríguez se quedó sola y sin protección

La tragedia para la familia Salinas Rodríguez continuó, Miriam fue asesinada el 10 de mayo del 2017, cuando llegaba a su domicilio en San Fernando; pese a haber solicitado protección, no la recibió.

Ella advirtió que uno de los asesinos de su hija, el hoy sentenciado, Enrique Yoel Rubio Flores formaba parte del grupo de 28 reos que habían escapado del penal de Victoria a través de un túnel apenas dos meses antes, el 22 de marzo del 2017.

De acuerdo con la Fiscalía, cuatro hombres ejecutaron el homicidio de Miriam Rodríguez, Alfredo Misael “N”, Edwin Alain “N”, Erick Leonel “N” y Juan Manuel Alvarado “N”, dos de los cuatro, eran reos que se fugaron del penal.