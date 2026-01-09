⁠SIP denuncia detención ‘arbitraria e ilegal’ de director de Grupo Vanguardia en Monterrey

El director general de La Vanguardia, Armando Castilla, fue detenido en el Aeropuerto de Monterrey.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó como “una acción arbitraria e ilegal” la detención de Armando Castilla, director general de Grupo Vanguardia.

En un mensaje en redes sociales, la SIP pidió la liberación inmediata de Castillo.

El medio La Vanguardia reportó que su director general, Armando Castilla, fue detenido este viernes en el aeropuerto de Monterrey.

Por la mañana, elementos de la Fiscalía de Nuevo León y agentes de la Guardia Nacional realizaron el arresto. El medio de comunicación denunció que el proceso legal contra su director general es “hasta ahora desconocido”.

“El Director General fue detenido por supuestamente no haberse presentado a una orden de notificación del Ministerio Público. Se trata de una acción orquestada, pues la aprehensión ocurre en la ciudad de Monterrey y no en Saltillo, donde el director es residente, lo que refleja la vigilancia constante que mantiene el poder ante el director”, indicó La Vanguardia.

La Fiscalía de Nuevo León no ha emitido información al respecto de la detención de este viernes.

SIP pide a México “romper ciclo de impunidad” tras asesinato de periodista

También este viernes, la Sociedad Interamericana de Prensa pidió al Gobierno de México “romper el ciclo de impunidad que sigue amenazando el ejercicio del periodismo” tras el nuevo asesinato de un periodista, Carlos Castro, en Veracruz.

La organización, con sede en Miami, consideró en un pronunciamiento que la muerte de Castro, ocurrida el jueves tras recibir balazos en el municipio de Poza Rica, “se suma a una larga cadena de agresiones contra reporteros que permanecen sin castigo”.

“El asesinato de un periodista no solo silencia una voz, sino que vulnera el derecho de la sociedad a estar informada. Mientras estos crímenes sigan impunes, se envía un mensaje de tolerancia frente a la violencia contra la prensa”, expresó el presidente de la SIP, Pierre Manigault.

Sujetos desconocidos balearon a Castro, periodista de 26 años que cubría temas de seguridad y era director del portal ‘Código Norte Veracruz’ en Facebook, tras ingresar el jueves a un restaurante propiedad de su familia en Poza Rica, según relató el organismo con base en reportes de la prensa.

La secretaria de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez, reconoció este viernes que la víctima había contado con medidas públicas de protección en 2024 por recibir amenazas, pero dejaron de estar vigentes tras abandonar el estado por un tiempo y no se reactivaron cuando volvió.

Con información de EFE.