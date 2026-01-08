‘Los tengo con diarrea’: ¿Quién es Memo Herrera, precandidato de Morena con un reloj Richard Mille de lujo?

Tras la polémica relacionada con su reloj Richard Mille de más de 9 millones de pesos, Guillermo ‘Memo’ Herrera, exaspirante a la candidatura de Morena en la localidad de Alvarado, Veracruz, respondió con burlas a las críticas.

Luego de que en redes sociales se viralizaron las fotos del funcionario de Morena en las que presume sus lujos, desde un auto Porsche hasta el reloj, el candidato no solo pidió calma ante las críticas, sino que también hizo un chiste relacionado a la ‘diarrea’ que supuestamente provocó.

“Oigan, ¿qué onda? Les dio diarrea a varios ayer“, dijo Memo Herrera entre risas. ”A ver, a ver. Despiértense, echense un baño de agua fría, serénense, echense unos sueros, y al ratito yo les hago una ayuda con unos tredas para que se puedan tapar de la boca y de todos lados donde les dio diarrea. Así es que, mucho ánimo y les mando un abrazo, que tengan excelente día".

Más tarde, Memo Herrera subió una segunda historia a su cuenta en Instagram, donde le preguntó a la trabajadora de una farmacia si le podía dar unas pastillas contra la diarrea, en respuesta al enojo por los lujos que posee.

“Señorita, tengo como a 300 mil personas con diarrea, por eso me voy a llevar todo el treda, todo el treda que necesitemos”, mencionó Memo Herrera en forma de burla.

Ni Morena ni su líder nacional, Luisa María Alcalde, se han pronunciado sobre los comentarios de Memo Herrera y las polémicas relacionadas con sus lujos.

¿Cuánto vale el reloj Richard Mille de Guillermo ‘Memo’ Herrera?

Memo Herrera fue puesto en el ojo de la polémica por su reloj, que es un Richard Mille RM 67-02, mismo que cuenta con una maquinaria de lujo, con una base de fibra de cuarzo y un movimiento de cuerda con una reserva de 50 horas. Es slimilar al Richard Mille que ‘Chanito’ Toledo, regidor en Playa del Carmen, llevó al Gran Premio de Mónaco en la Fórmula 1.

Richard Mille es una marca que se caracteriza por hacer relojes ‘esqueleto’, que tienen su maquinaria visible y que al mismo tiempo presumen los materiales con los que fueron hechos, y en el caso de este modelo, los engranajes y puentes están hechos de platina y titanio.

Además, cuenta con un rotor de carbono y oro blanco, lo que le da mayor lujo en sus materiales respecto a otros relojes de gama más baja.

Finalmente, se caracteriza por ser un reloj ‘extraplano’, con 32 gramos de peso, 25 rubíes para el movimiento y un grosor de poco más de 7.75 milímetros.

En el mundo de la relojería, que un reloj sea más delgado significa que es más lujoso, ya que es más complejo diseñar un movimiento que se adapte a menores dimensiones, de ahí la importancia y el lujo que representa este Richard Mille en la industria, tomando en cuenta que los relojes más delgados del mundo tienen unos 5.50 milímetros de grosor.

Su precio en tiendas supera los 9 millones 571 mil pesos; sin embargo, en reventa puede bajar hasta los 7.9 millones de pesos.

Además de ese reloj, Memo Herrera tendría una colección de relojes y cronógrafos de lujo, entre ellos posiblemente un Rolex Daytona, mismos que presume en sus redes sociales.

¿Qué sabemos de Memo Herrera?

Memo Herrera buscó a inicios del año pasado la candidatura de Morena a la alcaldía de Alvarado, Veracruz, en el proceso interno del partido; sin embargo, no ganó representar a la 4T, y fue Hipólito Deschamps quien se quedó con la candidatura.

El funcionario de Morena sería hijo de Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, así como de José Guillermo Herrera Mendoza, exsenador de Convergencia, así como secretario de Comunicaciones y de Turismo en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz.