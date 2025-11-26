Javier Duarte otra vez ‘la libra’: Aplazan hasta enero su audiencia por desaparición forzada

Javier Duarte está detenido actualmente por delitos de corrupción y malversación, pero su condena podría terminar el próximo año. (Foto: William Gularte/Cuartoscuro)

La audiencia para determinar si se persigue al exgobernador Javier Duarte de Ochoa por desaparición forzada fue pospuesta por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.

Esta se llevaría a cabo luego de las inconformidades por un proceso judicial que fue sobreseído contra el exgobernador, por lo que el Tribunal deberá determinar si existen motivos suficientes para perseguirlo por el delito de desaparición.

Sin embargo, aunque estaba programada para este 26 de noviembre, la audiencia fue pospuesta para el 16 de enero.

Colectivos de búsqueda pidieron que la resolución de la causa penal 103/2018 garantice los derechos de las víctimas y permita que el exgobernador sea procesado y condenado por las desapariciones forzadas.

“Durante el periodo del exgobernador, Veracruz vivió uno de los episodios más oscuros de violencia, con centenares de desapariciones, fosas clandestinas, omisiones, encubrimientos y una crisis forense que persiste hasta hoy”, señala un texto que ha sido compartido en sus redes sociales por varios colectivos veracruzanos como Solecito de Veracruz y Belén González.

El caso que se iba a discutir fue presentado en 2024 por la Fiscalía General del Estado, sin embargo en su momento el juzgado determinó que los datos de prueba que estaba presentando era inválidos y por tanto no había ninguna razón por la cual continuar con el juicio, sobreseyéndolo en noviembre del año pasado.

Tras la interposición de quejas y recursos de revisión, el Tribunal Superior de Justicia evaluará los datos de prueba, sin embargo esa audiencia fue diferida.

“(La audiencia) no solo revisa un dato de prueba. Revisa la credibilidad del sistema de justicia, la dignidad de las víctimas y el compromiso del Estado con la verdad”, afirma un texto compartido por los colectivos.

Colectivos exigen justicia antes de que Duarte quede libre

El Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda hizo un llamado al Tribunal para que la resolución que se emita sea apegada a los derechos de las víctimas ya que sostuvo que esta impactará en los casos de muchas víctimas de desaparición.

“La claridad sobre lo ocurrido constituye un elemento fundamental para prevenir la repetición de situaciones que vulneren derechos humanos y para promover una cultura orientada a la legalidad, la verdad y el respeto a la dignidad. La sociedad veracruzana tiene derecho a que las instituciones actúen con seriedad frente a hechos que han generado sufrimiento social prolongado”, afirma el Consejo Ciudadano.

Javier Duarte se encuentra detenido actualmente por delitos relacionados con la malversación de fondos y cuestiones patrimoniales por los cuales terminará su condena el siguiente año. Por ello, familias de personas desaparecidas aseguran que es necesario que se le impute, procese y condene también por los delitos de lesa humanidad.

“Las familias estamos muy atentas a todo esto que tenga que ver con Duarte porque lamentablemente muchas familias tenemos el dolor de vivirlo año tras año, porque esta persona que tenía que haber procurado la seguridad, la justicia para el estado de Veracruz no lo hizo, lo violentó”, afirmó Lidia Lara, integrante del Colectivo Justicia y Dignidad.