Se le ‘ceba’ a Javier Duarte: Jueza niega libertad anticipada a exgobernador de Veracruz

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, se queda en la cárcel después de que una jueza federal negó concederle libertad anticipada, informó su abogado Pablo Campuzano este viernes 21 de noviembre.

La jueza Ángela Zamorano Herrera determinó que Duarte no cumplió los requisitos para ser liberado del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México.

El abogado de Javier Duarte condenó la determinación de la jueza y adelantó que presentarán una apelación.

“Tendríamos que ver qué hacer. Su pena concluye en abril de 2026, por lo que tendríamos que ver los tiempos procesales”, comentó en declaraciones con medios.

Pablo Campuzano fue cuestionado sobre la utilidad de apelar la decisión de la jueza cuando Javier Duarte saldrá de prisión en menos de seis meses.

“Está en nuestras manos presentar la apelación y lo vamos a agotar. Es lo que procede cuando no se está de acuerdo con una resolución”, dijo.

Javier Duarte no hizo ningún comentario tras la resolución que lo mantendrá en la cárcel, agregó su abogado.

¿Por qué fue condenado Javier Duarte y de cuántos años fue su pena en prisión?

Oficialmente, Javier Duarte fue procesado por el delito de lavado de dinero y asociación delictuosa y recibió una criticada condena de solo 9 años de prisión en 2018.

El exgobernador de Veracruz también fue sentenciado a pagar una multa de 58 mil 890 pesos y se le decomisaron 40 inmuebles que estaban a su nombre.

Javier Duarte recibió la noticia visiblemente complacido, luego de que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) le leyó los cargos en su contra como líder de una red criminal que desvió al menos mil 670 millones de pesos.

De acuerdo con las pruebas presentadas por las autoridades judiciales, el exgobernador de Veracruz empleó a las empresas Consorcio Brades y Terra Urbanizadores en su red de lavado de dinero para robar dinero al pueblo de Veracruz.

¿Por qué Javier Duarte pedía ser liberado este año?

La defensa de Javier Duarte destacó que ya había cumplido 95 por ciento de la sentencia, así como su buen comportamiento en el Reclusorio Norte y su participación en programas de reinserción.

No obstante, esa versión fue cuestionada por la Fiscalía General de la República (FGR). Para argumentar en contra de la libertad anticipada, las autoridades presentaron el testimonio de Denisse Moreno Córdoba, quien afirmó que en 2022, durante una audiencia, el exmandatario de Veracruz tuvo que ser atado a una silla.

La FGR puso en entredicho el supuesto buen comportamiento del exgobernador de Veracruz al señalar que se le encontraron los siguientes objetos en su celda.

Cuatro latas de bebidas alcohólicas.

Un aparato Blu-ray.

Un módem con internet de banda ancha.

Un teléfono celular.

Una pluma con cámara de videograbación.

Con información de David Saúl Vela