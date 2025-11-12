Audiencia de Javier Duarte: Estos son los objetos que le decomisaron y podrían ‘frenar’ su liberación

La FGR presentó como pruebas una serie de objetos que, a su juicio, evidencian irregularidades y privilegios indebidos por parte de Javier Duarte, quien fue detenido en Guatemala en 2017. [Fotografía, Cuartoscuro, Shutterstock]

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, está ‘tocando las puertas’ para obtener su libertad anticipada. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) no se la está dejando fácil, ya que recientemente presentó ante un juez una lista de objetos supuestamente prohibidos hallados en la celda del exmandatario.

Durante la audiencia que se celebró el pasado 11 de noviembre en el Reclusorio Norte, la defensa de Javier Duarte desestimó las pruebas presentadas por la FGR, calificándolas de exageradas, fuera de contexto y parte de una estrategia para frenar su preliberación.

De acuerdo con el abogado Pablo Campuzano, lo que la fiscalía presentó como evidencias de privilegios indebidos corresponde a objetos comunes en contextos penitenciarios y no representan violaciones graves al régimen de cumplimiento de sentencia.

¿Qué objetos aseguró la fiscalía que tenía Javier Duarte?

Durante la audiencia, la FGR presentó como pruebas en su contra una serie de objetos que, a su juicio, evidencian irregularidades y privilegios indebidos por parte de Javier Duarte, quien fue detenido en Guatemala en 2017.

De acuerdo con la fiscalía, estos objetos constituyen violaciones al reglamento del centro penitenciario y podrían ser motivo suficiente para negar cualquier beneficio de libertad anticipada. En los reportes presentados, se afirmó que al exgobernador veracruzano se le encontraron:

Cuatro latas de bebidas alcohólicas.

Un aparato Blu-ray.

Un módem con internet de banda ancha.

Un teléfono celular.

Una pluma con cámara de videograbación.

Los informes internos del Reclusorio Norte detallaron estos objetos y fueron leídos durante la audiencia ante la jueza Ángela Zamorano Herrera, responsable de evaluar si Javier Duarte puede acceder a la libertad anticipada.

¿Cómo explicó la defensa los objetos que se le encontraron a Javier Duarte?

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el abogado Pablo Campuzano desmintió cada uno de los señalamientos presentados por la FGR. Explicó que las latas no eran de bebidas embriagantes, sino de alcohol sólido utilizado por los internos para cocinar, debido a la falta de estufas o instalaciones adecuadas.

El abogado aseguró que nunca se le encontró un teléfono celular a Javier Duarte, y que el módem fue hallado en un pasillo del reclusorio donde él no se encontraba, aunque la sanción se aplicó a todos los internos del área.

Campuzano insistió en que se trata de una estrategia sensacionalista por parte de la fiscalía, que busca distorsionar los hechos para frenar el proceso legal. Los objetos fueron sacados de contexto y no prueban que Duarte cuente con privilegios indebidos", explicó.

La FGR sostiene que Javier Duarte cometió faltas disciplinarias en 2019, 2020 y 2021. Una de ellas, en 2020, derivó en una sanción de 15 días sin recibir visitas por haber modificado su celda.

La defensa argumenta que estas faltas no son impedimento legal para acceder a la libertad anticipada, ya que han sido superadas y la ley contempla que la reinserción es un proceso gradual.

¿Cuándo será la próxima audiencia de Javier Duarte?

La audiencia del 11 de noviembre fue suspendida sin resolución final. La FGR no pudo presentar a todos sus testigos, por lo que la audiencia se reprogramó para el miércoles 19 de noviembre. Hasta ahora, la defensa logró incorporar sus pruebas y testigos ante la jueza Zamorano.

Javier Duarte busca obtener su libertad anticipada tras cumplir más del 95 por ciento de su condena, que oficialmente concluye en abril de 2026.

El exgobernador de Veracruz fue sentenciado en 2018 a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.