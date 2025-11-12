¿Javier Duarte saldrá libre? Claudia Sheinbaum dice que el exgobernador está por cumplir su sentencia

Javier Duarte está próximo a cumplir su sentencia de nueve años en prisión. FOTO: CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la posible salida de prisión del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien está próximo a cumplir su sentencia.

“Lo pregunté en el gabinete de seguridad y es lo que me informaron. No tengo conocimiento si tiene algún otro proceso abierto o no, pero lo que me informan es que está por cumplir su condena que fue hace tiempo”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles.

Sheinbaum agregó que la liberación de Duarte va “más allá” de la sanción moral y ética que el exmandatario estatal tenga con la sociedad.

Javier Duarte fue detenido en abril de 2017 y sentenciado a nueve años de prisión que estarían próximos a cumplirse.

Esto sabemos de la liberación de Javier Duarte

El martes 1C1 de noviembre se aplazó la audiencia del exgobernador en donde se determinará si se le concede la libertad anticipada.

Javier Duarte fue detenido por los delitos federales de asociación delictuosa y lavado de dinero, actualmente está preso por una sentencia de nueve años de prisión.

Tras cumplir ocho años en la cárcel, Duarte solicitó su libertad anticipada, sin embargo, la audiencia responsable de determinar dicha acción, se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre.

¿Javier Duarte saldrá pronto de la cárcel? Esto sabemos

El exsubprocurador de Justicia, Jorge Yunis, explicó que el exgobernador Javier Duarte tiene posibilidades de obtener su libertad del reclusorio Norte.

Esto “si sus abogados demostraron ante el juez de reclusión una buena conducta, haber cumplido con el plan de actividades y cubierto la reparación del daño, no estar sujeto a otro proceso penal del fuero común, además de haber purgado el 70 del delito doloso".

El defensor refirió que si los abogados de Duarte demostraron ante el juez de ejecución o ante la dirección de reclusorios que a todos esos requisitos se les dio cumplimiento, podría alcanzar la libertad condicional. “Sí puede, si los abogados demostraron todo eso”.

Al respecto, la defensa del exmandatario estatal negó que su cliente organice fiestas o tenga privilegios dentro del reclusorio, como se afirmó en una audiencia donde se detalló que en la celda de Duarte encontraron bebidas alcohólicas y diversos objetos prohibidos.

El exgobernador está acusado de tráfico de influencias, peculado, e incumplimiento del deber legal, aunque dichos procesos no implican una prisión preventiva.

Solo hay un proceso federal activo que lo mantiene en la cárcel: por asociación delictuosa y lavado de dinero. Está preso en el Reclusorio Norte desde el 26 septiembre de 2018.

*Con información de Quadratín