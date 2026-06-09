Jalisco se ‘pone la camiseta’ del home office: Suspende actividades por inauguración del Mundial 2026

El Estadio Guadalajara recibirá su primer partido del Mundial 2026 cuando Corea del Sur se enfrente a Chequia.

El Gobierno de Jalisco ‘tomó el pase de gol’ del decreto de Sheinbaum sobre home office por la inauguración del Mundial 2026 y anunció la suspensión de actividades del sector público, anunció Pablo Lemus este martes 9 de junio.

El gobernador de Jalisco aclaró que el decreto, firmado este mismo día, no aplica para aquellos trabajadores “vinculados a situaciones de emergencia como la Coordinación de Protección Civil, bomberos y cuerpos de seguridad”.

Lemus también confirmó la suspensión de clases en Jalisco el jueves 11 de junio, una medida similar a la aprobada por la SEP en la Ciudad de México.

“Se busca mejorar la movilidad y también que la ciudadanía pueda disfrutrar el partido inaugural del Mundial 2026″, agregó.

El Mundial 2026 arrancará el próximo jueves 11 de junio con dos partidos: México contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, que tendrá un show inaugural con Shakira y Belinda, y Corea del Sur contra Chequia en el Estadio Guadalajara.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en Jalisco?

El Estadio Guadalajara recibirá cuatro juegos de la Copa del Mundo, incluyendo el segundo encuentro de México en el torneo.

Guadalajara también es la ciudad base de dos de los equipos del Mundial 2026: Corea del Sur, rival de México en el Grupo A, entrena en las instalaciones de las Chivas del Guadalajara, mientras que Colombia hará lo propio en la Academia AGA del Atlas.

Los juegos en el Estadio Guadajalara son los siguientes:

Corea del Sur vs. Chequia (Grupo A) | Jueves 11 de junio | 20:00 horas

México vs. Corea del Sur (Grupo A) | Jueves 18 de junio | 19:00 horas

Colombia vs. República Democrática del Congo (Grupo K) | Martes 23 de junio | 20:00 horas

Uruguay vs. España (Grupo H) | Viernes 26 de junio | 18:00 horas

Si no tienes boleto para ninguno de los partidos, pero quieres disfrutar del ambiente mundialista, lo podrás hacer en el FIFA Fan Fest de Guadalajara, ubicado en la Plaza Liberación, entre la Catedral y el Teatro Degollado.

¿Por qué Sheinbaum decretó home office para trabajadores del Gobierno?

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el decreto de home office para trabajadores del Gobierno busca reducir las complicaciones para las personas que irán al Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial 2026.

“Que no haya tráfico, que no haya problemas el día de la inauguración del Mundial”, puntualizó.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, agregó que el decreto aplica solo para los trabajadores de la Administración Pública Federal que laboran en la CDMX.

“Las dependencias deberán privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación que garanticen el adecuado desempeño en las funciones. Trabajo a distancia, teletrabajo. Obviamente todas las actividades esenciales seguirán en marcha, pero todo lo que es trabajo de oficinas del sector público hacerlo a distancia”, añadió.