Concacaf Sub-20 México vs. Antigua y Barbuda EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver a la Selección?

La Selección Mexicana buscará uno de los cuatro boletos para calificar al Mundial Sub-20 que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán [Fotografía. ChatGPT]

El camino a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para la Selección Mexicana comienza este viernes 24 de julio: México enfrenta a Antigua y Barbuda en el Campeonato Sub-20 de Concacaf.

El conjunto dirigido por Alex Diego quiere marcar el ritmo el conjunto tricolor desde el inicio del torneo y apunta a consolidarse como una base importante de talento para el próximo proyecto mundialista de la selección mayor, que encabezará Rafael Márquez.

Además del campeonato regional, el certamen representa la oportunidad de asegurar uno de los cuatro boletos de Concacaf para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

¿Dónde, cuándo y cómo ver EN VIVO el México vs. Antigua y Barbuda?

El partido México vs. Antigua y Barbuda corresponde a la jornada 1 del Grupo B y se disputa en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Ambas selecciones comparten sector con Costa Rica y Guatemala.

Partido: México vs. Antigua y Barbuda

México vs. Antigua y Barbuda Competencia: Fase de grupos del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026

Fase de grupos del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 Fecha: Viernes 24 de julio de 2026

Viernes 24 de julio de 2026 Hora: 17:00 (tiempo del centro de México)

17:00 (tiempo del centro de México) Estadio: Cuauhtémoc, Puebla

Cuauhtémoc, Puebla Transmisión: Disney+

El Campeonato Sub-20 de Concacaf se juega del 24 de julio al 9 de agosto en Puebla y la Ciudad de México.

Convocados de México para el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026

El director técnico Alex Diego convocó a 21 futbolistas para el Premundial Sub-20, en el que México busca defender el campeonato de la Concacaf:

Porteros

Artemio Olvera (Atlético de San Luis)

Cristo Navarrete (Guadalajara)

Sebastián Liceaga (Guadalajara)

Defensas

Juan Echilvestre (Santos Laguna)

Cristóbal Alfaro (Atlante)

Luis Carmona (FC Juárez)

Carlos Hernández (Guadalajara)

Yohan Orozco (Guadalajara)

Edwin Soto (Pachuca)

Mediocampistas

Diego Covarrubias (Guadalajara)

Nelson Cedillo (Santos Laguna)

Samir Inda (Guadalajara)

Henrique Simeone (Tigres UANL)

Juan Sigala (FC Juárez)

Luis Gómez (Santos Laguna)

Santiago Sandoval (Guadalajara)

Hugo Camberos (Guadalajara)

Delanteros

Luis Gamboa (Atlas)

Diego Reyes (Flamengo)

Diego Ramírez (Tigres UANL)

Francisco Valenzuela (Monterrey)

Una de las grandes ausencias en la convocatoria es la de Gilberto Mora, el joven de 17 años que recientemente tuvo participación con la Selección Mayor en el Mundial 2026. El técnico explicó que su ausencia responde a la intención de darle descanso y evitar una posible lesión por la sobrecarga de partidos.

¿Cómo llegan México y Antigua y Barbuda al Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026?

México afronta el torneo como el vigente campeón de Concacaf Sub-20, tras conquistar la edición de 2024, y busca mantener el dominio regional con una generación de futbolistas que ya tienen participación en la Liga MX.

Los mexicanos abren su participación con la encomienda de ganar el certamen para clasificarse a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, en Azerbaiyán y Uzbekistán, y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La escuadra mexicana también llega tras su destacada actuación en el Mundial de la categoría de hace dos años en Chile, donde se coloca entre las ocho mejores selecciones del certamen, instancia en la que queda eliminada en cuartos de final ante Argentina por marcador de 2-0.

Se trata de la mejor actuación de la Selección Mexicana en dicho torneo desde que consigue la medalla de bronce en el Mundial Sub-20 de Colombia 2011, donde militaron jugadores como Jorge Enríquez, Alan Pulido, Néstor Araújo y Diego Reyes.

Antigua y Barbuda obtuvo su lugar en la fase final tras superar la ronda clasificatoria, en la que gana sus cuatro partidos ante selecciones como República Dominicana, Santa Lucía, Nicaragua e Islas Vírgenes Británicas, un resultado inédito en la historia del cuadro caribeño.

Esta es la sexta participación de Antigua y Barbuda en el Campeonato Sub-20 de Concacaf y marca su regreso al torneo, luego de su última aparición en la edición de 2022.