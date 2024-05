¿Cómo escapó Alan Pulido de secuestro en Tamaulipas? ‘Son malos recuerdos que no quisiera volver a vivir’

El 26 de mayo de 2016, el futbolista mexicano Alan Pulido sufrió un secuestro en la ciudad de Tamaulipas, del cual logró escapar en menos de 24 horas.

Ocho años después de esta experiencia, el jugador de Kansas City, no ha vuelto a mencionar el tema. Pulido se encontraba de visita en el país, pues en ese entonces era jugador del Panathinaikos de Grecia.

Fue hasta el 2020, cuando el mexicano habló sobre la experiencia que vivió durante su secuestro en 2016. En una entrevista con ESPN, el jugador contó que aunque su rescate fue inmediato, tuvo mucho miedo.

”Obviamente no me gusta tocar estos temas, son muy delicados, complicados, pero te da un mal aprendizaje, pero son malos recuerdos que por allí no quisiera volver a vivir y tampoco se los deseo a nadie. “Fue algo muy difícil en mi vida”, señaló Pulido.

. Alan Pulido sufrió un breve secuestro del que logró escapar con la ayuda del gobierno de Tamaulipas. (Foto: Mexsport) (Mexsport)

¿Cómo fue el secuestro de Alan Pulido?

La noche del 28 de mayo del 2016, el jugador fue privado de su libertad en Ciudad Victoria, Tamaulipas, después de salir de una fiesta. El futbolista regresaba a casa al norte de la ciudad cuando fue interceptado por un grupo de personas armadas que lo obligaron a bajarse del auto.

El procurador de Justicia de Tamaulipas, Ismael Quintanilla explicó como fue la liberación de deportista, señaló que el domingo a las 13:30 los secuestradores realizaron una llamada a la familia para pedir el rescate.

Alan Pulido es jugador del Sporting Kansas de la MLS. (Foto: Twitter @SportingKC) (Twitter @SportingKC)

¿Cómo escapó Alan Pulido del secuestro?

El futbolista se encontraba cautivo en una casa cuando logró zafarse de las ataduras y tuvo un enfrentamiento con uno de los cuatro hombres que lo secuestraron.

El entonces jugador de Tigres aprovechó un momento en que el secuestrador que lo vigilaba estaba distraído y lo sometió para quitarle el celular y la pistola. Pulido pudo hacer una llamada de emergencia al 066 para denunciarlos y ayudar con la ubicación, según la información del gobernador de Tamaulipas y la agencia de noticias AP.

Después de realizar la llamada, el futbolista intentó salir, pero como las puertas estaban cerradas, rompió una ventana del lugar. Una patrulla que se encontraba en el lugar escuchó el cristalazo y revisó la zona lo que ayudó con su rescate, más tarde lo trasladaron a un hospital, donde solo fue revisado por un golpe en la mano, tras romper el cristal.

#AlMomento Difunden vídeo con declaración del Gobernador en torno al caso #AlanPulido https://t.co/vdMcV6i0fv pic.twitter.com/RgJ5aIijVE — El Sol de Tampico (@elsolde_tampico) May 30, 2016

Egidio Torre Cantú, quien era gobernador de Tamaulipas, confirmó que el jugador se encontraba bien y más tarde ofrecieron una rueda de prensa junto al futbolista.

El mismo Pulido confirmó su estado de salud y agradeció a quienes se preocuparon. “Muchas gracias a todos por sus oraciones, nos ayudaron mucho en esta terrible experiencia. Agradezco mucho el apoyo brindado por las autoridades federales y estatales por regresarme sano y salvo”, escribió Pulido en su cuenta de Twitter.