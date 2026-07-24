Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 24 de julio: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este viernes 24 de julio. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este viernes 24 de julio desde Palacio Nacional.

En esta conferencia podría brindar detalles sobre la reunión con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.

Así como dar un posicionamiento ante la aplicación de aranceles del 10 por ciento a artículos mexicanos producidos en condiciones de trabajo forzado. Anuncio que llegó solo momentos después de la reunión con Greer.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de Claudia Sheinbaum a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 23 de julio?

En la mañanera anterior, la mandataria se limitó a presentar a los semifinalistas del concurso México Canta, junto con la participación de ‘El Bogueto’.

Claudia Sheinbaum Pardo no aceptó preguntas de otro tema que no estuviera vinculado al concurso que intenta cambiar la narrativa de la música regional mexicana.

En tanto, falta consultar a la presidenta respecto a varios temas de interes nacional, principalmente hechos violentos registrados durante el miércoles 22 de julio, que incluyó el asesinato del periodista Alejandro Leyva en Oaxaca y Valentín Lavíon, alcalde de Temoac, Morelos.