Muerte de Dafne Zapata: Madre pide ayuda a Sheinbaum en el caso; ‘le suplico que agarre a los culpables’

La madre de Dafne pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum para obtener justicia tras la muerte de la joven.

Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, la menor de 13 años que murió el pasado 17 de julio en un campamento militarizado en Ciudad Madero, Tamaulipas, se dirigió a la Presidenta Claudia Sheinabaum para exigir justicia por el presunto feminicidio.

“Estimada Claudia Sheinbaum, le hablo como madre, de mujer a mujer, le suplico agarre a los culpables, mire los días que han pasado, para mí es una pesadilla”, expresó.

En un video en sus redes sociales, la madre de Dafne dijo no saber a qué instancias acudir para obtener justicia por la muerte de su hija, que falleció por asfixia durante su estancia en el campamento militarizado para niños, en un hecho que se investiga como feminicidio.

“Se lo imploro, no sé a qué instancia ir aquí no hace nada, lo dejo en manos de usted por favor”, dijo entre lagrimas y desesperación, la señora Alejandra.

Como respuesta a la muerte de la niña Dafne y con el objetivo de pedir justicia, ciudadanos organizaron una marcha para este miércoles 22 de julio en el municipio de El Mandte tras concluir una misa en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en honor a la menor de edad

Para el jueves 23 de julio se realizará una segunda marcha del silencio, organizada por compañeros de la secundaria “Profesora Juana Camacho Cervantes”, partiendo del bulevar Luis Echeverría hasta la presidencia municipal.

Sheinbaum pide investiga campamentos militares tras muerte de Dafne

Por la mañana, durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar cómo están operando las instituciones educativas con formación militar.

“En este caso, es de Tamaulipas y es el Gobierno del Estado, quien debe hacerse cargo de todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros; y hacerse justicia, obviamente en este caso”, señaló.

El fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea, reveló el martes 21 de julio que con base en las pruebas periciales y estudios forenses realizados, se pudo determinar que la causa de muerte de Dafne fue por asfixia.

“Estas investigaciones, a la fecha, nos han permitido ya pasar a otra etapa procesal, donde se continúe con la propia investigación y con la sustanciación del proceso ante las autoridades competentes”, declaró el funcionario.