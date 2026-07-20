Justicia para Dafne Zapata: ¿Qué es la Academia Militarizada de Marina Doenitz?

Dafne Zapata Quintos, de 13 años, falleció en el campamento de verano de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, en Tamaulipas. A pocos días del ingreso, la madre de la adolescente fue notificada sobre que la menor se desmayó por deshidratación y luego que tuvo un poco de tos, pero horas después se la entregaron sin vida.

“Me pintaron todo como un mundo de caramelo: ‘Aquí somos rectos pero la niña va a aprender autonomía, a lavar su ropita sola, a hacerse un huevito’. Yo dije, va a aprender a hacer sus alimentos (…) La institutriz, ‘Estrellita’, me hizo una entrevista previa porque no cualquier alumno puede entrar ahí, me preguntó si mi hija no fumaba, o vapeo, porque ellos lo que querían era disciplina y honor, que más de 30 años los respaldaban”, apuntó Alejandra Quintos en entrevista con Azucena Uresti.

Dafne entró al campamento de verano el lunes 13 de julio. La adolescente, originaria de El Mante, practicaba box y otras actividades deportivas. Su madre contó que en la academia Doenitz les ofrecían el curso de verano con actividades como rapel y otros deportes, por ello decidió inscribirla.

Según el testimonio de la madre, quien recibió los informes de la cuidadora principal de Dafne Zapata, la menor se cayó el miércoles 15 de julio y le enviaron un video en el que la adolescente le dice a su mamá que está bien, aunque tenía golpes en la cara presuntamente por la caída.

Más tarde, ‘Estrellita’ le informó a Alejandra Quintos que la menor tenía un poco de tos, también le dijo que tuvo que bañar a la menor porque había vomitado. Según el testimonio, por la noche, la niña se volvió a bañar y se desmayó. La madre fue notificada de que la menor había fallecido.

La cuidadora pidió a Quintos que acudiera a la academia en Ciudad Madero, por lo que debía hacer un viaje por carretera desde El Mante.

Quintos puntualizó que como parte del entrenamiento de autonomía, no se permitía que las y los menores en el campamento tuvieran contacto directo con sus familias y solo se les informaba sobre el estado de sus hijas e hijos mediante mensajes directos de los encargados del curso.

Alejandra Quintos informó que autoridades le indicaron que la menor falleció por asfixia por sumersión y presentaba golpes, pero no dio más información al respecto para no entorpecer la investigación.

En la entrevista con Uresti, Quintos pidió que el caso sea investigado como feminicidio. Señaló directamente como responsables a Jorge Luis Ponce Ortega, Estrellita Mora y Yemima, ambas cuidadoras en el campamento.

¿Qué es la Academia Militarizada Doenitz y qué vínculo tiene con la Marina?

La Academia Militarizada de Marina Doenitz está ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, y ofrece educación básica de nivel primaria, secundaria y bachillerato, en turno matutino, según el Sistema Integral de Información Educativa (SIIE).

En la fachada del inmueble, se observan las leyendas “Campamento militar de verano con internado” y “En Dios confiamos. Academia Militarizada de Marina Doenitz, cuartel escuela”.

La academia Doenitz está incorporada a la Secretaría de Educación, según información del Gobierno de Tamaulipas. No obstante, no cuenta con permiso de la Secretaría de Marina, pese a que en su nombre lleva dicha palabra.

Tras el incidente ocurrido que llevó a la muerte de Dafne Zapata, la academia Doenitz cerró sus redes sociales. Además, se encuentra cerrada porque la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realizó el aseguramiento del inmueble.

En una entrevista a medios locales, el director de academia Doenitz, Jorge Luis Ponce, explicó que Dafne Zapata se bañaba y se desvaneció, por lo que la cuidadora llamó a paramédicos para trasladarla; sin embargo, cuando llegaron al lugar intentaron reanimarla pero la menor ya no tenía signos vitales. El director dijo que había solo cinco niños inscritos al campamento, más Dafne, en esta ocasión.

Asimismo, Ponce declaró ante medios que “nunca nos había pasado, ni un rasguño en 36 años” en que lleva operando la academia. Añadió que “no hubo dolo, no hubo descuido, no hubo negligencia” en el caso de Dafne Zapata y que la menor “de repente se desvaneció”.

Luego de la muerte de Dafne, exalumnos de dicha academia han publicado sus testimonios en redes sociales y acusan que en la institución recibían tratos crueles, maltrato físico y psicológico. Algunos exalumnos acudieron a dar sus testimonios ante medios locales en una manifestación para exigir justicia para Dafne.