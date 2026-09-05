Entre cuidar y sobreproteger: ¿Qué son los padres helicóptero y cómo afectan a los niños?

Los padres y madres helicóptero no permiten que sus hijos exploren el mundo y aprendan a resolver sus problemas. (El Financiero / Shutterstock).

“¡Lo hice. Ayudé a mi hijo! Helicóptero Homero se aleja". Esa frase que aparece en uno de los capítulos de Los Simpson sirve para que la serie aborde el tema de los padres helicóptero, es decir, aquellos quienes sobreprotegen a sus hijos.

Si no quieres ‘hacer un Homero’ (otra frase muy popular de la serie), recuerda que la crianza de las infancias es un reto y hay que saber hasta dónde cuidarlas.

Por eso, acá te contamos quiénes son los padres helicóptero.

¿Qué es un padre o madre helicóptero?

Se les llama ‘padres o madres helicópteros’ a aquellos que ejercen control continuo sobre sus hijos, les indican constantemente qué hacer y cómo. Es decir, frecuentemente ‘sobrevuelan’ o vigilan a detalle actitudes y decisiones de sus hijos, explica la Facultad de Ciencias de la UNAM.

En tanto, la Universidad Anáhuac explica que tener un comportamiento sobreprotector con los hijos afecta su desarrollo emocional porque se limita sus libertades.

La sobreprotección implica limitar comportamientos y emociones, además de indicar con quiénes deben socializar los hijos o no.

Aunque los tutores pueden tener buenas intenciones, como cuidar a sus hijos y evitar que sufran, en ocasiones, construyen una burbuja para que no se enfrenten a problemas y a las consecuencias de sus errores.

De acuerdo con especialistas, el papel de los padres es el de cuidar y satisfacer las necesidades de sus hijos, pero es importante que los menores también aprendan a enfrentar problemas y errores.

De lo contrario, inicia la sobreprotección y más adelante los padres tendrán adultos jóvenes dependientes, que no saben resolver sus problemas ni ser funcionales.

¿Cuáles son las características de un padre helicóptero?

Ciencia UNAM expone las características de los padres helicópteros:

Hacen y resuelven tareas o responsabilidades que les corresponde a sus hijos, como en el caso de Homero Simpson.

No ponen límites, ni enseñan las consecuencias de no seguir las reglas.

Construyen una burbuja para que sus hijos no vivan situaciones desagradables o difíciles.

Resuelven de inmediato necesidades o demandas de los niños.

Si un padre no puede resolver las dificultades de los hijos, se siente culpable.

Los padres puede acompañar a sus hijos a vivir nuevas experiencias y no deben invalidar las decisiones o gustos de los menores. (Cuartoscuro).

¿Cómo saber si soy un padre helicóptero?

Con frecuencia los padres pueden sentir que hay una delgada línea entre ser buen criador o sobreproteger.

Si comienzas a dudar de tus capacidades, la UNAM explica cómo puedes detectar si eres un padre sobreprotector. La institución indica que los tutores que viven la relación con sus hijos con altos niveles de estrés o ansiedad manejan el cuidado excesivo.

“Al estar tan preocupados y tener tanto miedo empiezan a sobreproteger al pequeño, evalúan las demandas del ambiente de manera negativa y quieren librar al niño de las altas demandas, por lo que los padres se vuelven autoexigentes con su hijo y lo sobreprotegen para que no se equivoque y mejor lo hacen todo ellos”, explica la doctora Mariana Gutiérrez Lara, de la Facultad de Psicología de la UNAM.

Los padres sobreprotectores o helicópteros no permiten que sus hijos exploren el mundo, inicien actividades nuevas o interactúen con las personas.

Las limitaciones que los tutores ponen sobre sus hijos tienen consecuencias a corto, mediano y largo plazo, explica la especialista.

La misión de los padres es acompañar y proteger a sus hijos, que elegirán su propio camino y desarrollarán autonomía. (Cuartoscuro).

¿Cómo afecta a los hijos ser un padre helicóptero?

La UNAM explica que los menores pueden experimentar sentimientos de frustración, emociones como tristeza, enojo y miedo.

“El problema de un niño que es sobreprotegido es que no prueba cómo puede volverse independiente y autónomo”, advierte la doctora Gutiérrez Lara.

También podrían desarrollar una actitud desafiante ante la autoridad, reaccionarán con frustración ante las dificultades y les costará trabajo hacer nuevos amigos.

Los niños con padres helicópteros tendrán poco manejo sobre sus emociones, con desempeño escolar poco satisfactorio o autoestima baja, apunta la especialista.

La Universidad Anáhuac también destaca la dependencia total de los hijos hacia los padres y que esto les afectará para siempre, ya que no podrá resolver sus problemas solos.

“Los hijos de padres helicóptero viven en un estado constante de estrés, ansiedad, desadaptación social y tienden a no entender el significado de responsabilidad y esfuerzo”, plantea la Universidad.

Los padres helicóptero o que sobreprotegen a sus hijos, buscan que los menores no sufran o tengan alguna experiencia desagradable. (Cuartoscuro).

¿Cuál es la diferencia entre ser un padre helicóptero y uno involucrado en la crianza?

La UNAM explica que la crianza de los hijos es un proceso en el que se protege, pero también se apoya a los menores para que desarrollen habilidades y sean adultos funcionales.

En tanto, la Universidad Anáhuac destaca que los padres también son responsables de explicarles a los menores lo que es correcto y lo que no para que tomen buenas decisiones.

Pero la crianza se vuelve poco sana cuando los menores ya no tienen autonomía. La línea se cruza cuando los padres comienzan a dictar el camino que deben seguir sus hijos.

¿Cómo NO ser un padre helicóptero?

La UNAM y la Anahuác comparten algunas recomendaciones para evitar ser un padre helicóptero:

No concentrarse en el estrés ni la ansiedad que lleva a la sobreprotección.

Prestar sufiente atención a los hijos, identificar qué características tienen y qué necesitan.

Observarse con atención a uno mismo, identificar si hay exceso de estrés o ansiedad y pedir apoyo profesional si es necesario.

Escuchar el entorno: otros padres pueden compartir información valiosa sobre la crianza y los límites que hay que poner.

Dejar que los menores exploren y evalúen por sí mismos riesgos y oportunidades de diferentes situaciones.

Los padres deben prestar sufiente atención a sus hijos, identificar qué características tienen y qué necesitan. (Cuartoscuro).