Hombres que cuidan: la nueva generación que busca ser parte del cambio

Hay cambios sociales que, cuando emergen, apenas se perciben como una suma de gestos cotidianos: una conversación distinta en casa, un padre que pide permiso para salir antes del trabajo, un joven que pregunta cómo cargar a un recién nacido o cómo organizar los gastos del hogar. Sin embargo, esas pequeñas decisiones están configurando una transformación más profunda: la aparición de una nueva generación de hombres que busca involucrarse en el cuidado, no como ayuda ocasional, sino como parte central de su identidad y de su proyecto de vida.

Esta generación se está adaptando —con tropiezos, aprendizajes y convicción— a las nuevas exigencias de la sociedad contemporánea. Existe entre ellos una voluntad creciente de aprender a cuidar, de participar activamente en tareas históricamente desestimadas para los hombres y de cuestionar los moldes que limitaron su participación en la vida doméstica y afectiva. No es un cambio homogéneo ni lineal. Opera en distintos niveles de conciencia: desde lo íntimo, en la forma de construir vínculos más cercanos con sus hijas e hijos, hasta lo estructural, al replantear la corresponsabilidad y el respeto en la convivencia del trabajo.

La evidencia respalda que este giro no es menor. La participación activa de los padres en la crianza se asocia con mejores resultados en el desarrollo cognitivo, emocional y social de niñas y niños, así como con mayores niveles de bienestar familiar. Al mismo tiempo, los hombres que se involucran en el cuidado reportan relaciones más cercanas, mejor comunicación en el hogar y mayor satisfacción con su vida personal. Dicho de otra forma: el cuidado no solo transforma a quienes lo reciben, también redefine a quienes lo ejercen.

El entorno laboral es un punto de inflexión crítico. En México, las licencias de paternidad siguen siendo limitadas, lo que institucionaliza una asimetría: la flexibilidad para cuidar existe, pero está pensada principalmente para las madres, mientras que, a los padres, en los hechos, las reglas los excluyen. Este desequilibrio no solo restringe su participación; también refuerza la idea de que el cuidado no les corresponde. La brecha no solo afecta a las familias; representa también una oportunidad perdida para las empresas. Cuando los padres participan activamente en el cuidado, mejoran su balance vida-trabajo, su compromiso y su vínculo con la organización.

Hablar de nuevas paternidades implica, hablar de corresponsabilidad: una redistribución más justa del tiempo, del esfuerzo y de los afectos. Sus efectos son amplios. Para las mujeres, significa mayores oportunidades de permanencia y crecimiento en el mercado laboral. Para las familias, implica relaciones más equilibradas y entornos más estables. Para las organizaciones, se traduce en menores niveles de agotamiento, mejor clima laboral y mayor retención de talento. Lejos de ser una agenda secundaria, la corresponsabilidad se posiciona como un habilitador clave de competitividad y sostenibilidad.

Pero este cambio no ocurre solo desde la política o la empresa. También se gesta en el terreno comunitario y cultural, donde nuevas narrativas comienzan a tomar forma. Organizaciones de la sociedad civil han asumido un papel activo en este proceso, trabajando con jóvenes, familias y comunidades para transformar estereotipos y construir capacidades de cuidado desde edades tempranas. Fundación FEMSA, por ejemplo, promueve iniciativas que impulsan el bienestar de la primera infancia y fomentan una cultura de corresponsabilidad, articulando esfuerzos entre sectores públicos, privados y sociales. Este tipo de acciones no solo sensibilizan; también generan modelos concretos de cambio.

Si se observa en perspectiva, es posible argumentar que estamos ante una transformación de calado comparable —aunque de naturaleza distinta— a la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral. Aquella transformación modificó la economía, las dinámicas familiares y las expectativas sociales. Hoy, la reconfiguración del rol de los hombres en el cuidado tiene el potencial de producir efectos igualmente profundos.

Podemos estar de acuerdo o no, pero lo cierto es que ya se manifiestan señales claras: una generación que cuestiona, empresas que empiezan a adaptarse y políticas que, aunque lentamente, comienzan a evolucionar.

Las nuevas paternidades no son una aspiración lejana; son un hecho social y económico que ya se vive en el país. Se expresan en hogares donde se negocian tareas, en oficinas donde se discuten nuevas políticas y en comunidades donde se enseña a cuidar como una habilidad fundamental para la vida. Su consolidación, no obstante, dependerá de la capacidad de alinear esfuerzos: marcos normativos más ambiciosos, culturas laborales coherentes y una narrativa social que deje de asociar el cuidado con un deber femenino para reconocerlo como una responsabilidad compartida.

En un contexto donde el envejecimiento poblacional, la participación laboral femenina y las demandas de bienestar colocan al cuidado en el centro del desarrollo —como también ha subrayado la Red CCE por la Primera Infancia al insistir en la corresponsabilidad como base del futuro social— apostar por estas nuevas paternidades no es solo una cuestión de equidad. Es una decisión estratégica. Porque en la forma en que una sociedad cuida —y en quiénes cuidan— se juega buena parte de su futuro.