PIB de escaparate, mercado de sombra

“Puedes controlar las luces del salón y el ritmo de la música, pero si ignoras lo que ocurre en la puerta trasera, la casa termina por caer”.

Sam ‘Ace’ Rothstein, Casino (1995, dir. Martin Scorsese).

En Casino, la obra maestra de Martin Scorsese sobre el auge y caída de un imperio en Las Vegas, la ruina del negocio no proviene de una falla en la ruleta ni de una menor afluencia de clientes, sino de la ceguera directiva ante los agujeros en la puerta trasera de la operación.

En el entorno corporativo mexicano, la tentación de celebrar el reciente dato macroeconómico, un crecimiento del PIB del 1.5 por ciento interanual en el segundo trimestre de 2026 que superó los pronósticos del mercado, refleja el mismo tipo de anestesia.

Un indicador al alza que puede generar tranquilidad en la junta de consejo, pero oculta una grieta profunda: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) documenta una tasa de informalidad laboral del 52.4 por ciento en México, acompañada de una contracción sostenida en la oferta de empleo formal.

Festejar las cifras agregadas del PIB mientras el tejido laboral se deteriora es el equivalente a presumir la facturación del salón principal mientras los cimientos de la estructura se carcomen en silencio.

Esta desconexión entre el PIB y la realidad laboral no es un debate teórico; es una vulnerabilidad operativa de primer orden.

A menos de 100 días de las elecciones de medio término en Estados Unidos y con la transición hacia revisiones anuales del T-MEC, el capítulo laboral ha dejado de ser una cláusula diplomática para convertirse en una auditoría comercial permanente.

Para las contrapartes en Washington y Ottawa, una economía donde más de la mitad de la fuerza laboral opera en la informalidad representa una ventaja indebida en costos y un riesgo de social dumping.

Los diferendos internacionales no se resuelven con buenas intenciones, sino mediante el uso calculado de los puntos de quiebre.

Cuando se activen los mecanismos de respuesta rápida del tratado, la presión no se detendrá en las dependencias gubernamentales; caerá directamente sobre las cadenas de valor y las empresas tractoras que no puedan probar la trazabilidad laboral de sus proveedores.

Al igual que en la dinámica de Casino, los imperios no se desmoronan por ataques externos repentinos, sino por las fisuras internas que el liderazgo opta por no auditar.

Bajo esa premisa, proteger la operación no consiste en redactar manifiestos sobre responsabilidad social ni en acumular fotografías en encuentros gremiales, sino en ejercer un control de riesgos preventivo y quirúrgico.

La verdadera tarea ejecutiva exige mapear con rigor forense la exposición laboral de la cadena de suministro, traducir las exigencias del T-MEC en métricas de cumplimiento verificables y anticipar los expedientes que los grupos de presión sindical y comercial construirán contra la industria.

No se trata de construir reputación en el papel, sino de eliminar las asimetrías de información antes de que se transformen en investigaciones formales.

Al final, el valor de la alta dirección no se mide por la capacidad de maquillar los balances cuando el viento sopla a favor, sino por la frialdad para gestionar las variables que nadie quiere ver.

Creer que la legitimidad corporativa se sostiene con discursos o que el PIB inmuniza a las empresas ante el escrutinio internacional es una fantasía costosa.

El T-MEC no se negociará en los tribunales del optimismo, sino en las mesas de auditoría de costos, estándares y trazabilidad.

Quien asuma la informalidad como un problema ajeno al sector privado terminará absorbiéndolo como un pasivo financiero directo.

La estrategia no es un ejercicio de imagen; es la arquitectura que impide que la realidad derrumbe la estructura cuando se apagan las luces del escenario.