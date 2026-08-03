Hacia una seguridad hídrica integral: la captación pluvial como pilar de infraestructura

México enfrenta un desafío crítico en materia de sustentabilidad y seguridad hídrica. El cambio climático intensifica de forma acelerada la ocurrencia de sequías prolongadas e inundaciones severas, fenómenos que reducen de manera drástica la disponibilidad y la calidad de nuestras fuentes tradicionales de abastecimiento. Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) revelan que el sector agrícola consume el 76 por ciento del recurso, seguido por el suministro público con 14 por ciento. Ante este panorama de estrés hídrico generalizado, resulta urgente diversificar las soluciones a través de un enfoque integral.

Si bien la agenda nacional debe incluir alternativas macroestructurales de gran envergadura, tales como la repotabilización de agua de reúso, la desalación de agua de mar y los trasvases eficientes entre cuencas, la captación de agua de lluvia se consolida como una de las herramientas más viables, inmediatas y con un impacto social directo para mitigar la escasez a escala local y urbana.

La captación pluvial representa una ingeniería de optimización del recurso disponible en el sitio. Los análisis técnicos demuestran la alta rentabilidad de estos esquemas: un sistema básico con una superficie de captura de 50 metros cuadrados y un almacenamiento de 2.5 metros cúbicos logra cubrir el 16 por ciento de la demanda anual de un hogar de cuatro integrantes. Si escalamos la infraestructura a una superficie de 200 metros cuadrados complementada con una capacidad de almacenamiento de 50 metros cúbicos, es factible abastecer hasta el 66 por ciento del requerimiento total anual de esa misma familia.

La viabilidad de este modelo radica en su descentralización. Al retener el agua en los puntos de caída, disminuimos la presión operativa sobre los acuíferos sobreexplotados y reducimos la carga sobre los sistemas de drenaje pluvial urbanos, los cuales operan frecuentemente al límite de su capacidad funcional. Asimismo, aligeramos los costos energéticos derivados del bombeo y transporte a grandes distancias desde cuencas externas.

Para transitar hacia una resiliencia hídrica efectiva, las políticas públicas y los planes de desarrollo urbano pueden incorporar la captación pluvial como un requisito normativo de infraestructura. El diseño y la construcción de edificaciones industriales, comerciales y de vivienda social demandan celdas de almacenamiento y sistemas de filtración integrados de origen, la tecnología civil actual permite implementar estos mecanismos de forma masiva y eficiente.

Garantizar el acceso sostenible al agua para las actividades económicas y el consumo humano sin comprometer el patrimonio natural de las próximas generaciones es el mayor reto técnico y financiero de nuestra época. La captación pluvial es el primer eslabón, accesible y medible, para construir la infraestructura del futuro.