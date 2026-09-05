Qualy del Gran Premio de Italia de la F1 2026: ¿Dónde y a qué hora ver a ‘Checo’ Pérez?

'Checo' Pérez regresa al Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, pero esta vez con la escudería Cadilla. (Foto: Shutterstock)

Sergio ‘Checo’ Pérez vuelve a la pista este sábado para disputar la clasificación del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 2026, donde busca colocar a la escudería Cadillac en una buena posición de salida para la carrera del domingo en el circuito de Monza, conocido como el “Templo de la velocidad”.

La clasificación se realizará después de la tercera práctica libre y es el momento en el cual los pilotos de la Fórmula 1 definan los lugares que ocuparán en la parrilla de salida para la decimotercera carrera de la temporada.

El mexicano llega a esta sesión después de haber terminado en el 20º lugar durante la segunda práctica libre, en la que completó 28 vueltas y registró un tiempo de 1:25.082. En la FP1 no participó pues Colton Herta subió a su monoplaza.

“Aún tenemos terreno que ganar; sobre todo, con miras a la carrera, pero creo que tenemos buenas posibilidades de pelear con los Aston Martin”, declaró ‘Checo’ Pérez tras la FP2, según Fox Sports.

Sergio 'Checo' Perez aseguró que Cadillac tiene oportunidad de competir con los Aston Martin en el GP de Italia 2026. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

¿A qué hora es la Qualy del GP de Italia 2026?

La clasificación del Gran Premio de Italia se lleva a cabo el sábado 5 de septiembre de 2026 a las 8:00 horas, tiempo del centro de México.

Antes de la Qualy, los pilotos tienen una última oportunidad para ajustar sus monoplazas durante la tercera práctica libre, programada para las 4:30 horas, también en horario de México.

Los horarios para seguir la actividad de la F1 en México son:

Práctica 3: sábado 5 de septiembre a las 4:30 horas.

sábado 5 de septiembre a las 4:30 horas. Clasificación: sábado 5 de septiembre a las 8:00 horas.

sábado 5 de septiembre a las 8:00 horas. Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 7:00 horas.

¿Dónde ver la Qualy del GP de Italia de F1 2026 en México?

Los aficionados mexicanos pueden seguir la clasificación de la Fórmula 1 mediante diferentes opciones de televisión y streaming.

La transmisión está disponible a través de F1 TV, mientras que los suscriptores de Sky e Izzi también cuentan con la señal de la categoría. Además, Canal 5 y VIX confirmaron la emisión del GP de Italia.

De esta manera, las opciones para ver a ‘Checo’ Pérez, expiloto de Red Bull, durante la Qualy son:

F1 TV: streaming.

streaming. Sky Sports: televisión de paga.

televisión de paga. Izzi: para suscriptores con el paquete que incluye la señal.

para suscriptores con el paquete que incluye la señal. Canal 5 : transmisión gratuita

: transmisión gratuita VIX Premium: requiere suscripción con costo

Sergio 'Checo' Perez no compitió en la FP1 del Gran Premio de Italia, en su lugar estuvo Colton Herta. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

¿Cómo le ha ido a ‘Checo’ Pérez en Monza?

Monza es un circuito especial para el mexicano, quien ya consiguió subir al podio en dos ocasiones en este trazado.

Pérez terminó segundo en 2012, cuando competía con Sauber, y volvió a conseguir el segundo lugar en 2023, esta vez como piloto de Red Bull.

El Autodromo Nazionale Monza es conocido como el ‘Templo de la Velocidad’ debido a sus largas rectas y las altas velocidades que alcanzan los monoplazas. El circuito tiene una longitud de 5.793 kilómetros y la carrera del domingo está programada a 53 vueltas.

Ahora, ‘Checo’ regresa para correr las 53 vueltas y completar los 306.72 kilómetros de recorrido.