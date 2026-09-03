Gonzalo Hevia Baillères se une al grupo propietario de Seattle Seahawks, vigentes campeones de la NFL

El mexicano Gonzalo Hevia Baillères se unó al grupo al que le pertenece el último campeón del Super Bowl (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cortesía, AP).

El empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, fundador de la firma de inversión HBeyond, se incorporó al grupo propietario de los Seattle Seahawks, una de las franquicias más relevantes de la NFL y actuales campeones del Super Bowl LX.

Su llegada, presumen, representa uno de los primeros casos de un inversionista mexicano con participación en una franquicia de la NFL y lo coloca también entre los pocos propietarios internacionales de la liga mientras ‘calentamos’ hacia el regreso de juegos de temporada regular de la NFL en México.

Esto sabemos sobre la llegada de Gonzalo Hevia Baillères al grupo propietario de Seattle Seahawks

De acuerdo con un comunicado, Hevia Baillères se integró al grupo propietario de los Seahawks, encabezado por la familia Khosla y conformado también por empresarios, inversionistas y líderes empresariales de presencia internacional.

La incorporación ocurre en un momento relevante para la franquicia de Seattle y, para el empresario mexicano, la inversión amplía la presencia de capital nacional dentro de una de las principales plataformas deportivas a nivel mundial.

“Los Seahawks son una franquicia de clase mundial. Son campeones dentro del campo, líderes fuera de él, y cuentan con la mejor afición del fútbol americano”, señaló Hevia Baillères.

El empresario agregó que compartir este nuevo capítulo con la organización representa “un sueño hecho realidad” y cerró su mensaje con una declaración dirigida a los aficionados de Seattle: “estamos aquí para quedarnos y estamos aquí para ganar”.

¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères, el nuevo socio de Seattle Seahawks?

Egresado del instituto suizo Le Rosey, Hevia Baillères es emprendedor e inversionista y fundador de HBeyond, firma con sede en Nueva York y oficinas en Ciudad de México y Miami.

Su trayectoria empresarial comenzó de manera independiente al grupo empresarial de su familia, dueño de Palacio de Hierro. A los 23 años fundó un venture builder enfocado en fintech y financiamiento para pequeñas empresas. Desde esa plataforma encabezó 12 compañías y un equipo de más de 120 personas, antes de que esos negocios fueran adquiridos por Santander y otras instituciones bancarias de la región.

Posteriormente fundó INSAITE, una compañía de inteligencia artificial que fue adquirida por el principal inversionista de una importante empresa de software. También creó Lok, compañía de logística habilitada por tecnología que alcanzó una valuación de 115 millones de dólares antes de fusionarse con Chazki para formar una de las principales plataformas de última milla en América Latina.

Tras la muerte del empresario Alberto Baillères, su abuelo, Hevia Baillères separó sus inversiones del grupo empresarial familiar para construir HBeyond.

La firma invierte en mercados públicos y privados, desde capital de riesgo en etapas tempranas hasta posiciones de propiedad mayoritaria. Entre sus áreas de interés están las tecnologías de inteligencia artificial, la infraestructura tecnológica y las instituciones deportivas y de entretenimiento.

Nacido en Ciudad de México y criado en Miami, Hevia Baillères estudió en Estados Unidos, Suiza y México. Cursó Economía en el ITAM antes de dejar la universidad para concentrarse en la construcción de su primera empresa.

Aunque se conoce poco sobre su vida privada, se le relacionó recientemente con figuras del entretenimiento, como la cantante Belinda o la actriz Emma Watson.