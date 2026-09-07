Martes de moverse en Metrobús: Así aplica el Hoy No Circula este 8 de septiembre

Revisa si tu vehículo puede circular este martes y evita multas por incumplir el programa ambiental. (Cuartoscuro: Victoria Valtierra Ruvalcaba).

¿Vas a salir en coche este 8 de septiembre? Antes de encender el motor, revisa si tu vehículo tiene permitido circular, ya que el programa Hoy No Circula contempla restricciones para determinados automóviles en la Ciudad de México y el Estado de México.

Este martes, los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, y hologramas 1 y 2 no podrán transitar. Esta medida busca regular el flujo vehicular y reducir las emisiones contaminantes en la región.

El programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 40 municipios conurbados del Estado de México que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México.

Horario de restricción: 5:00–22:00 horas.

Contingencia ambiental: No existe ninguna fase activa, según el reporte más reciente del SIMAT. La calidad del aire se mantiene en niveles aceptables con base en el corte de información más reciente.

Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿qué autos están exentos?

Los vehículos exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex este martes son:

Autos particulares con engomados que no sean Rosa y terminaciones de placas que no sean 7 o 8.

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos o con celda de combustible.

Vehículos híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

correspondiente. Vehículos que porten holograma “EXENTO”.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “0” por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

El programa establece restricciones para vehículos con determinadas placas y hologramas durante este martes. (Cuartoscuro: Graciela López Herrera). (Graciela López Herrera)

Vehículos con Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre que transporten a personas con discapacidad.

Vehículos con Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros. Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano (dos veces por semestre por siete días o una vez por semestre por 14 días) y Pase Turístico Paisano, durante los periodos oficiales correspondientes.

Vehículos con oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten, en un lugar visible, oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que los exente de las restricciones a la circulación.

Los vehículos con placas de otras entidades federativas o de otros países generalmente no están obligados a portar el holograma de verificación ni a cumplir el Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex, salvo que su propietario resida de forma permanente en la zona metropolitana.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los conductores que circulen cuando su vehículo tiene prohibido hacerlo pueden hacerse acreedores a una multa y, dependiendo del caso, el automóvil podría ser remitido al depósito vehicular.

El incumplimiento de esta disposición se sanciona bajo el concepto de multas por vehículos contaminantes y el monto a pagar es aproximádamente dos mil 300 pesos, de acuerdo con lo establecido en el portal de la Secretaría de Finanzas de la CDMX.

Última actualización: lunes 7 de septiembre de 2026, 17:34 hrs (hora de Ciudad de México).