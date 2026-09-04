¿Más contingencias ambientales en 2027? UNAM alerta por mala calidad del aire en CDMX ante ‘El Niño’

México espera mala calidad del aire para 2027 por el fenómeno El Niño, lo que abre la posibilidad a más contingencias ambientales en CDMX y Edomex, de acuerdo con estimaciones de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Expertos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM explicaron que El Niño se fortalece rumbo a fin de año, y podría alcanzar una “intensidad histórica”.
Jorge Zavala Hidalgo, uno de los expertos, explicó que de abril a junio de 2027 se estima una disminución de lluvias en el centro, sur y sureste del país, y más días con mala calidad del aire en ciudades.
La ausencia de lluvias y la mala calidad del aire podrían activar contingencias ambientales y el programa Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex en los meses más calurosos del año.
Otros fenómenos serán el incremento de las temperaturas en el norte del país, el incremento del calor en el Océano Pacífico y que aumenten las posibilidades de huracanes fuertes entre septiembre y noviembre de este año.
Además, se prevén más incendios forestales y frentes fríos más fuertes para el año que viene debido al fenómeno El Niño, de acuerdo con Jorge Zavala Hidalgo.
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Alejandro Jaramillo Moreno, otro de los expertos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera, explicó que “es importante aumentar la vigilancia y la preparación” ante la intensificación del fenómeno El Niño.
Mencionó que los impactos dependen de la región, y aunque pueden favorecer las lluvias a inicios de año en el norte del país, se prevé que la primavera eleve las condiciones más secas en el centro, sur y sureste, lo que agudizaría la sequía en México.
Jorge Zavala Hidalgo agregó que los tres niveles de gobierno deben adaptar los refugios en casos de ondas de calor, con capacidad de hidratación y atención médica.
Además, la población debe mantenerse hidratada y no exponerse al sol cuando las temperaturas son altas.