La UNAM, la mejor evaluada en rankings

Pese a todo el ruido por el tema del examen de selección para licenciatura, la UNAM salió a difundir que dos rankings internacionales la ubican como la institución de educación superior mexicana mejor evaluada. Se trata de Academic Ranking of World Universities 2026, que clasifica a la Máxima Casa de Estudios, que encabeza Leonardo Lomelí, como la mejor posicionada de las instituciones mexicanas y la segunda de América Latina, y Webometrics, que coloca a la UNAM en el lugar 127 mundial, dentro de un universo cercano a 32 mil instituciones de educación superior de más de 200 países. Vaya que a la Universidad le hace falta levantar los ánimos tras la crisis en que se metió.

Impugnan FGR, y criminales, prisión domiciliaria a Murillo Karam

La Fiscalía General de la República y –sí, por increíble que parezca– cuatro integrantes del cártel Guerreros Unidos impugnaron el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria a favor del extitular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam, quien está bajo proceso por el caso Ayotzinapa. La FGR y los criminales (El Chereje, El Jona, El Comisario y El Pato, entre otros, considerados entre los principales involucrados) cuestionaron la decisión del juez Edmundo Manuel Perusquia, al considerar que Murillo debe estar tras las rejas de un penal de máxima seguridad. Es algo que los delincuentes no hicieron con sus presuntos cómplices, algunos de los cuales están libres y otros son cooperantes de la fiscalía.

Pecar de ingenuidad con llamados a misa

Cuando la oposición tiene todo para resucitar, con el regalo de Trump al cancelarle la visa a Andy, el líder morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, salió de nuevo ayer con otro llamado a frenar los discursos de “odio” y la “irracionalidad” entre los partidos, porque “no deben ser parte de la política”. Justo cuando los opositores tienen contra las cuerdas a la ‘4T’ y no la sueltan, el zacatecano conminó a la “conciliación, la búsqueda del bien común, de propósitos para que el país salga adelante y de la unidad nacional”. ¿En qué mundo cree que vive el doctor Monreal?, ya parece que su amigo Alito le va a hacer caso a sus sermones.

PAN confía en ayuda divina

El dirigente nacional panista, Jorge Romero, respondió ayer a aquellos que dicen que la oposición “no existe y no está haciendo nada para frenar a Morena”. Aseguró que “nosotros, calladitos, que así nos vemos más bonitos, con la ayuda de Dios y con fe”, ya “estamos armando el ejército electoral más grande que jamás haya tenido Acción Nacional” para 2027. Y hasta advirtió que “los guindas se van a llevar la sorpresa de su vida”. Tan animado se vio en una gira por Veracruz, que sostuvo que alcanzarán el número de diputados que tenían en la anterior legislatura, 112, y regresarán a un grupo parlamentario “de tres cifras”. Hoy apenas tienen 70 curules.

Personas con discapacidad, ¿una carga para el Estado?

Quien aún sigue dando de qué hablar es la ministra Loretta Ortiz, por su intervención el martes pasado en la sesión del pleno. Ahora no es el hecho de haber revelado que usa un aparato coclear por haber nacido con sordera del oído izquierdo. Organizaciones no gubernamentales la acusan de que en su argumentación, al debatir el tema de la consulta previa, dentro de la Acción de inconstitucionalidad 104/2022, utilizó un lenguaje inapropiado, discriminatorio, revictimizante y contrario a la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Y es que refirió que los grupos vulnerables resultan una carga para el Estado. Ni cuando quieren quedar bien les resulta.