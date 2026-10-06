Los pataleos no cesan en Morena

Entre los brotes de descontento en la ‘4T’ por la definición de candidaturas, el pataleo no sólo es de Tatiana Clouthier, quien acusó a Morena de “traición al movimiento” en Nuevo León y de plano anunció su propia agrupación Todos con Conciencia. Resulta que también en Guerrero, Félix Salgado Macedonio volvió a sus bríos por el poder y, con el argumento de que “no estaré, pero yo gano la encuesta”, ahora pide una “encuesta espejo”. Y eso que ya se había tomado la foto con Beatriz Mojica.

Con la SSPC, buen trato

Por el buen trato que ha habido de ambas partes, los acercamientos, las comidas privadas y la disposición al intercambio abierto de información, entre los diputados federales de todos los partidos y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, hay consenso total para que la comparecencia del funcionario sea en privado este jueves y en la Junta de Coordinación Política. A diferencia de los desacuerdos que existen con el resto de los secretarios, con él se aceptó el apapacho y un encuentro sólo con los coordinadores y vicecoordinadores de los seis grupos parlamentarios, para el análisis del Informe, sobre el espinoso tema de los narcopolíticos, el crimen organizado, el huachicol…

Reviven esperanzas guindas en Nayarit

Pues mientras la senadora del Verde Jasmine Bugarín acude a la ventanilla correcta a pedir que la dejen ya no ser gringa, la polémica sigue abierta en Nayarit, no sólo por la doble nacionalidad de la legisladora, sino por la imposición del partido del tucán. Y mientras el río suena en esa entidad, otros suspirantes podrían ver revivir su esperanza. Un caso sería el de Nayar Mayorquín Carrillo, fundador de Morena, representante de la Segob en el estado y quien en 2021 compitió en el proceso interno por la gubernatura. Al parecer al funcionario no lo ven con malos ojos entre la militancia guinda y podría eventualmente capitalizar el descontento por la definición cupular que benefició al PVEM. En todo caso, los morenistas van a necesitar suerte…

Viaje de pisa y corre

La presidenta Sheinbaum tendrá una agenda muy apretada en China, donde participará en la reunión de la cumbre de APEC, los días 18 y 19 de noviembre, en Shenzhen. Su viaje se prevé que sea literalmente de pisa y corre, porque deberá regresar a México para encabezar el desfile del 20 de noviembre por el aniversario de la Revolución Mexicana: “Estamos viendo cómo vamos a participar, porque tendría que ser el 18 para regresar el 19, para estar en la madrugada del 20 aquí. Entonces, son como 24 horas de vuelo, 24 horas allá y 24 horas de regreso”, explicó Claudia Sheinbaum.

Atizan el fuego en BC

Se le acumulan nubarrones a la gobernadora de Baja California. Ayer el diputado federal César Damián Retes interpuso ante la FGR una denuncia en contra de Marina del Pilar Ávila por los presuntos delitos de asociación delictuosa, colusión con servidores públicos y lavado de activos, entre otros. “Marina les debe una explicación a las familias bajacalifornianas. Semana a semana salen a la luz pruebas nuevas que indican cómo estos delitos se cometieron desde el gobierno del estado que ella encabeza”, refirió el panista, acompañado, por supuesto, de los protagónicos Federico Döring y Jorge Triana.

Pondrán alto “tajante” a la violencia a través de redes

Pasado mañana, jueves, la presidenta presentará un decreto para evitar de manera “tajante” la propagación de acoso, abuso sexual y la violencia entre los jóvenes en las redes sociales. La titular del Ejecutivo advirtió que “en algunos casos será de común acuerdo” con las compañías, pero “de no ser así, hay que tomar medidas, con o sin acuerdo con las empresas dueñas de las plataformas”, pues “no podemos ser omisos ante esto”, ya que van –dijo– cuatro casos de ataques en escuelas donde la comunicación habría sido a través de las redes sociales. Habrá que ver en qué consiste el decreto.