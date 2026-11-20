Para no poner más “piedras en el camino” al tema del INE, el grupo parlamentario de Morena decidió “pausar” y dejar en “punto muerto” la solicitud de la dirigencia de su partido de crear una comisión especial para investigar el presunto fraude electoral en 2006, nos comentaron en la Jucopo. El presidente de esa instancia, Ricardo Monreal, sólo deslizó que “ya tomaremos providencias, hemos tenido bastante trabajo, pero es una decisión de Morena como partido mayoritario impulsar esta comisión. Seguramente en los próximos días se planteará en la junta, se votará en el pleno y se procederá a instalarla”.

Palomazo presidencial

Durante su gira por la futurista ciudad de Shenzhen, en el marco de la Cumbre de Líderes del Foro de APEC, Claudia Sheinbaum, quien como se sabe toca la guitarra, se dio tiempo de tocar uno de estos instrumentos pero inteligente, sin cuerdas, de la marca LiberLive. La mandataria interpretó la pieza tradicional china “Jazmín”. La presidenta además aprovechó para interactuar con diversos desarrollos tecnológicos de última generación al hacer un recorrido por una exposición de innovación. Expresó su sorpresa por la alta tecnología: “Lo que he estado viendo y además esta región de China es muy espectacular. Queremos estrechar aún más las relaciones”.

Lazos con La Habana

Hoy el Senado celebrará la reunión interparlamentaria México-Cuba, la cual no se realizaba desde hace cuatro años, y el objetivo será firmar una declaración conjunta para seguir abordando temas de interés común, afirmó Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva. Recordó que la última edición se dio en La Habana. A ver si en el Departamento de Estado de EU no lanzan otra crítica porque su principal socio comercial se junta con legisladores cubanos.

Desplazamiento forzado… en CDMX

Habitantes de la Ciudad de México padecen un problema generalizado en algunas zonas del país: el desplazamiento forzado de personas por temas de seguridad. Familias de la colonia Santa Isabel Tola, en la alcaldía Gustavo A. Madero, se han visto obligadas a dejar su patrimonio, ya que un sujeto identificado como Edgar Ramírez, El Negro, los tiene asoleados. Lo identifican como extorsionador, vendedor de drogas y sicario. A los comerciantes les cobra piso, a los vecinos los tiene amenazados de muerte para que no lo denuncien, y quienes se han atrevido fueron asesinados. Los vecinos dicen que ya han denunciado ante la SSC y la fiscalía, pero nada cambia. ¿Qué tendrá que ocurrir para que les hagan caso?

Contralor del INE, “para abril o para mayo” en San Lázaro

Y hablando de los muchos pendientes que tienen en el Palacio Legislativo, también ya dejaron en el olvido la exigencia de todos los partidos de que el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente, acudiera a la Jucopo, para un diálogo privado con los líderes de las bancadas sobre los alcances de la corrupción y sus actores. Será “para abril o para mayo”, dijo el diputado Ricardo Monreal, entre risa y broma. “No lo sé, yo creo que la semana que entra podría ser buena fecha”. Todo indica que ya ni es necesario, a menos que sea para relevarlo del cargo por omiso.

¿Tacos con sabor a campaña adelantada?

Nos cuentan que al exrepresentante de Morena ante el INE, Guillermo Santiago, le dio por aplicar la clásica receta de la “humildad por encargo”. En sus redes sociales se presume comiendo tacos de chicharrón en las calles de Tuxtla Gutiérrez, todo sea por acumular méritos rumbo a la candidatura morenista por la alcaldía. Sin embargo, en los pasillos políticos y en las propias redes el tiro le salió por la culata: las mofas por su fingido “baño de pueblo” no se hicieron esperar, acompañadas con serios señalamientos de la evidente campaña antes de que marquen los tiempos oficiales.