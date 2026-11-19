En el Palacio Legislativo no sólo no avanzan los acuerdos para nombrar a la nueva presidenta del INE, sino que los desacuerdos contaminan todo el trabajo legislativo. En lo que resta de este año “ya no saldrá nada por el mal ambiente” que permea, nos anticiparon en la presidencia de la Mesa Directiva. Y hay decenas de dictámenes pendientes de iniciativas de reformas presentadas por diputados de todos los partidos, incluidos los de oposición. Por lo visto, en las escasas ocho o nueve sesiones que les quedan antes del 15 de diciembre, ya sólo continuarán los pleitos por los daños causados por Guadalupe Taddei.

¿Sin miramientos con Bartlett?

Higinio Martínez, presidente del Senado, al parecer no se anda por las ramas, pues se pronunció por que se aproveche que en Cámara de Diputados alistan una comisión para indagar el presunto fraude electoral de 2006 para que de paso se vayan hasta 1988. Se le preguntó si aunque eso implique topar hasta Manuel Bartlett, hoy morenista y entonces secretario de Gobernación priista: “Si se trata de la verdad, hay que buscarla donde esté. Aunque esté de por medio quien sea”.

El Senado tiene una cita con la ciencia

Una oportunidad para anotarse un punto a favor tiene el Senado de la República con la iniciativa para declarar el 8 de noviembre como Día Nacional STEM. Ya que, mientras la propuesta espera avanzar en el Congreso, el sector ya puso manos a la obra. La primera edición de México STEM Week, impulsada por Movimiento STEM+, fundado por Grace Rojas Montemayor, reunió a 176 aliados y concretó 245 actividades en 27 entidades del país. La iniciativa, presentada en el Senado el 27 de octubre, busca dar reconocimiento nacional a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ahora, con resultados sobre la mesa, los legisladores tienen la oportunidad de convertir una causa que ya moviliza a escuelas, empresas y universidades en un compromiso de Estado. Porque si algo dejó claro esta semana es que el talento e interés científico existen, sólo falta que se observe con atención.

Triunfalismo tabasqueño

El senador Óscar Cantón, vicecoordinador de Morena, minimizó que en su tierra, el afamado edén de Tabasco, no haya alianza de su partido con el PT y el Verde, y aseguró que ello no afectará la candidatura de Andy López Beltrán, pues confió en que “quienes sean los candidatos van a triunfar.” ¿Será?

Inconformidades en Posgrado de la UNAM

Donde se mueven las aguas es en la Coordinación General de Estudios de Posgrado de la UNAM, porque hay desconcierto e inconformidad por el nombramiento de Manuel Suárez Lastra como su titular. Al geógrafo y rockero que tenía a su cargo el área de Divulgación de la Ciencia se le cuestionan sus méritos para acceder a una de las posiciones más relevantes de la vida universitaria: las maestrías y doctorados de toda la institución. Asimismo, está pendiente el caso de la adquisición de una aeronave para el Instituto de Geografía, que costó un millón de dólares y que está arrumbada por no haber cumplido con las especificaciones técnicas.

Titulares en Defensa, Marina y FGR, ausentes

Ayer Omar García Harfuch inauguró la XXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, evento de gran relevancia, pues se trata de un tema base de la estrategia de seguridad del gobierno de Sheinbaum. Pese a ello, los titulares de las secretarías de Defensa, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raymundo Morales, así como la fiscal general, Ernestina Godoy, decidieron no asistir, aunque sí estuvieron invitados, y tan es así que mandaron representantes. Quizá tenían algo que consideraron mejor que hacer. Su ausencia no fue bien vista por algunos de los asistentes.