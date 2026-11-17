En sábado y en “puente”, el Ejecutivo federal madrugó al publicar la llamada “ley antimemes”, y el decreto con el que se reforman el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial ya entró en vigor. Para muchos pasará desapercibido que desde ya se castiga con uno y hasta cinco años de cárcel y multas de hasta 1.17 millones de pesos a quien use con fines comerciales documentos o logotipos oficiales con el fin de engañar acerca de su origen institucional. Lo bueno es que las autoridades aclararon que la crítica, sátira política y los memes quedan excluidos de esta tipificación. A ver si es cierto.

Por fin, la Comisión Bicameral de Seguridad va a trabajar

Como si nada pasara con la inseguridad en el país, a escasos nueve meses de que termine la Legislatura, apenas se va a reunir la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso, integrada por diputados y senadores. Debió instalarse desde septiembre de 2024, se instaló apenas en junio de 2026 y se pondrán a trabajar, por fin, mañana en el Senado. Su tarea principal es reunirse con los titulares de las dependencias encargadas de la seguridad –Defensa, Marina, Guardia Nacional, Seguridad– y recibir informes y resultados de sus estrategias. Aunque son confidenciales, ojalá no tengamos que esperar otros dos años para ver resultados.

Inhabilitan a funcionario que hizo su boda en el Munal

A Martín Borrego, exfuncionario de la cancillería, le salió cara la boda. Y es que se le hizo fácil pedir el Salón de Recepciones del Munal bajo el pretexto de un “evento oficial” en 2024, cuando en realidad armó tremendo guateque de carácter personalísimo: su boda. La travesura no pasó desapercibida y ya le cayó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con una inhabilitación por un año. Aunque él negó el abuso del cargo, a casi dos años se comprueba que algunos se sirven con la cuchara grande.

Se cuelga Alito del panista Astiazarán

En busca de su supervivencia en Sonora, el PRI de Alejandro Moreno se cuelga del panista Antonio Astiazarán para la elección estatal en 2027. Aunque el PAN ya lo nombró su “coordinador” estatal y futuro candidato a la gubernatura, el dirigente priista lo propuso como su carta fuerte, a pesar de que el alcalde panista de Hermosillo renunció al tricolor en 2018 por la “falta de democracia interna” y las “imposiciones” en el partido de entonces.

De gallinas ponedoras

Para que la sigan amando y odiando, resulta que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el programa Casa Ecológica, que prevé la entrega de hasta 15 gallinas ponedoras por familia, siempre y cuando cuente con espacio para hacerles un corral de 10 metros cuadrados. La morenista hasta se atavió ad hoc para presentar el programa en la alcaldía Álvaro Obregón, pues lució vestimenta naranja con rojo. El programa ya lo había aplicado cuando fue alcaldesa en Iztapalapa.

Los reproches en Morena continúan en Chihuahua

Que así como siempre queda en entredicho eso de no robar, no mentir y no traicionar, quizá en el morenismo también se les resbala aquello de acabar con prácticas como la discriminación, pues electoralmente hablando Morena está peluseando a fundadores en Chihuahua, acusó el senador Juan Carlos Loera, quien ha criticado la designación por dedazo de su homóloga Andrea Chávez para la candidatura en Ciudad Juárez, cargo al que aspiraba. Resaltó que ni siquiera en la reciente visita de Ariadna Montiel se convocó a la dirigencia estatal, una decisión que seguro fue influida por Cruz Pérez, virtual candidato a la gubernatura, y cuyo pasado –dijo– da muestra de que el partido guinda, más que “sacar al PRIAN de Chihuahua” busca “invitar al PRIAN a gobernar”.