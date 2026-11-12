Los dilemas de la ‘4T’ frente a la sucesión del INE

El caldero político en San Lázaro hierve a todo vapor por la herencia maldita de Guadalupe Taddei. Trascendió en la madrugada de ayer miércoles, entre curules guindas, que la presión está a tope de los “duros” de la ‘4T’, incluso con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, según nos dicen. Demandan que se aplique la mayoría, que arranque ya el proceso de convocatoria y se nombre a la nueva presidenta o presidente del INE. Del lado opuesto está “el sector dialoguista”, con el coordinador Ricardo Monreal, que busca un “acuerdo entre todos los partidos”. Nada fácil se ven las cosas.

Diputados, de “puente revolucionario”

Aunque están copados de pendientes, los diputados se despidieron la madrugada de ayer miércoles porque se fueron de “puente revolucionario”. Desvelados, por la larga sesión de 20 horas para aprobar el presupuesto federal de 2027, pero alegres por el descanso que tienen, se les informó que regresan a sesiones hasta el siguiente miércoles 18 de noviembre. Mientras, en lo privado, los líderes parlamentarios buscan a marchas forzadas un acuerdo para resolver el espinoso tema del INE, la tropa legislativa se va a casa. Ya se verá su ritmo en la recta final del periodo ordinario de sesiones, o del extraordinario.

Surge la “Marea Mexicana”

Ante la crisis de credibilidad y confianza que enfrenta el INE por la corrupción de la expresidenta Guadalupe Taddei y su relevo atorado en San Lázaro, un grupo de ciudadanos conformó la “Marea Mexicana”, que saldrá a marchar el 6 de diciembre para exigir un INE ciudadano y un árbitro imparcial que garantice elecciones transparentes y no se convierta en una oficina de correspondencia del gobierno en turno. Entre los convocantes, destacan organizaciones que apoyaron la Marea Rosa que se convirtió en el partido Somos. Plantean concentrarse en el Auditorio Nacional y de ahí marchar al Ángel de la Independencia. A ver si no se les frustra el intento por el “puente”.

Consejero deja el trabajo botado

Pese a ser el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, el consejero Jorge Montaño decidió ausentarse de la reunión de ayer en la que se presentó el nuevo sistema de fiscalización a los partidos políticos, reprochó el representante de Somos ante el Consejo General, Marco Baños. El integrante del nuevo partido acusó que Montaño “anda más ocupado en la revisión de los informes de los gobernadores de Morena y tiene poco tiempo para atender los trabajos que le son competencia específica”, por lo que le exigió concentrarse en el trabajo para el que fue designado.

Inacción gubernamental

La presidenta Claudia Sheinbaum ayer reveló que el gobierno de Estados Unidos solicitó a México la detención del juez Luis Benítez Alcántara, acusado por autoridades estadounidenses de recibir sobornos millonarios para liberar a un presunto operador del narcotráfico. Sin embargo, el juzgador fue detenido en Colombia, también a solicitud de Washington. La pregunta es: ¿por qué el gobierno mexicano no lo detuvo? De acuerdo con la mandataria, su gobierno se enteró de que había salido una orden de aprehensión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero apenas “unos días antes, no crean que con mucho tiempo”.

Minimiza protestas

Con la novedad de que Claudia Sheinbaum, ayer desestimó la convocatoria de la organización civil Marea Mexicana para realizar una movilización para exigir que Morena saque las manos del Instituto Nacional Electoral, tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE por presunta corrupción con las empresas contratistas del organismo que encabeza Alfredo Hernández Casillas. Para la morenista, “hay movilizaciones todos los días”. Ya veremos el resultado.