¿Dejarán INE en piloto automático?

Desde el 3 de noviembre, los diputados del PAN presentaron ocho propuestas a Morena para ajustar el acuerdo y que haya transparencia en la emisión de la convocatoria para la elección de la nueva presidencia del INE. Los guindas llevan ya 10 días revisándolas y no ha habido una respuesta a los azules. Tienen razón cuando hablan en San Lázaro de los “duros” de la ‘4T’, pues los encargados de revisar las demandas de los panistas son Dolores Padierna y Sergio Gutiérrez Luna. Tal vez por eso entre las bancadas ya se asegura que la tirada del morenismo es “no hacer ya nada” y dejar a la presidenta provisional, Blanca Cruz, al frente del órgano electoral. “En piloto automático”, afirman.

Reabre Michoacán la olla grillera de la ‘4T’

Nos dicen en la bancada del PT en San Lázaro que ya hay un acuerdo para que en Michoacán se realice una nueva encuesta y medición para definir, “de una vez por todas”, quién se quedará con la coordinación y posterior candidatura al gobierno del estado. El triunfo del exfiscal Carlos Torres Piña ya se puso en duda por la presunta “mano negra” del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y el senador Raúl Morón revive sus esperanzas de ser el abanderado. Lo malo es que tapan un hoyo y se abren otros, pues Félix Salgado Macedonio y Andrea Chávez, entre otros, también harán ruido, anticipan. Ya se verá el efecto en la olla grillera en la ‘4T’.

Censura desde la Secretaría Ejecutiva del INE

La exsecretaria ejecutiva del INE, Claudia Espino, que renunció al cargo un día antes del inicio del proceso electoral, operó un esquema de censura citando en su oficina a vocales ejecutivos o a cualquier empleado del instituto que criticara las actuaciones del árbitro electoral para exigirles borrar las publicaciones y abstenerse de continuar con la balconeada. La llamada “número dos” del árbitro electoral, por el poder que concentraba, ya fue también embarrada en el escándalo de corrupción que obligó a Guadalupe Taddei a renunciar a la presidencia.

Acusa ANUIES injerencia de gobernadores

Las universidades estatales se han convertido en un botín para gobernadores y Congresos locales que han intentado incidir en los nombramientos de rectores a través de reformas a leyes orgánicas de las instituciones, en una clara violación de su autonomía, acusó el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Luis Armando González. El dirigente se negó a mencionar los casos específicos, pues podría influir en la asignación del presupuesto de las instituciones, otro frente que utilizan los poderes locales para vulnerar la autonomía de las instituciones.

La SCJN, por la búsqueda de desaparecidos

La SCJN, que preside el ministro Hugo Aguilar Ortiz, se sumó a partir de ayer a la estrategia nacional para la búsqueda de personas desaparecidas en México. Su labor, por ahora, será la de difundir diariamente, a través de sus redes sociales y de su canal de televisión, las fichas de búsqueda de personas desaparecidas. Además, creará un micrositio que albergará las fichas vigentes, las cuales se podrán consultar de forma ágil a través de filtros por nombres, fechas, estados o municipios. Sin duda es una acción que suma, pues ningún esfuerzo es suficiente para localizar a 130 mil personas desaparecidas en el país.

Clan Taddei en el gobierno

Con la novedad de que la inquilina de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, luego de la renuncia de Luis Rogelio Piñeda Taddei a la secretaría particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dijo que dependería de las investigaciones la salida de otros familiares de Guadalupe Taddei de cargos públicos, quien renunció a la presidencia del INE por actos de corrupción, ya que, afirmó, dependerá de si están involucrados.