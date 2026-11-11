La confesión de Fox, otro camino de Morena

No cabe duda de que los políticos insisten en enredar las cosas para confundir más. No han aclarado nada de los escándalos de corrupción en el INE y ahora la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, propuso la creación de una comisión por la democracia y la verdad en la Cámara de Diputados, dizque para investigar la confesión de Vicente Fox de que trabajó, operó e hizo todo para que Felipe Calderón ganara la Presidencia en 2006. Pidió que se investigue el papel que jugó el entonces IFE y su presidente, Luis Carlos Ugalde. Qué manera de desviar del camino la indagatoria contra Guadalupe Taddei.

Ni “acuerdos de caballeros”respetan

Por más intentos que hizo el morenista Ricardo Monreal de pactar con los líderes partidistas en San Lázaro un debate “de altura, civilizado y con respeto”, sin agresiones, del Presupuesto 2027, no lo logró. La diputada del PT Lilia Aguilar, lo sacó al balcón. Se quejó de que el líder panista, José Lixa, no quiere que “le toquemos ni con el pétalo de una palabrita a su peinadito dirigente, Jorge Romero, y tratan de contener nuestros discursos, diciendo que es un ‘acuerdo de caballeros’”. Y la reacción del panista fue con todo. “Desde el fraude de 1988, el profe Anaya ha vivido del sistema ininterrumpidamente como legislador, como líder de partido o como terrorista del presupuesto público”. Nadie respeta a nadie.

Las maromas de un consejero

Visiblemente nervioso, al consejero electoral Jorge Montaño no le quedó de otra más que hacer verdaderas maromas para intentar justificar su asistencia al informe del gobernador de Tabasco, Javier May. Con un discurso acartonado, afirmó que su presencia en el evento “no debe interpretarse como respaldo a una administración o a una fuerza partidista”. Para rematar el espectáculo, admitió que tuvo que borrar el video donde presumía los logros de la administración tabasqueña para evitar “dudas innecesarias” sobre su imparcialidad. En el pueblo le llaman a eso querer tapar el sol con un dedo.

Taddei y el arte de entregar el INE

Apenas 16 días después de decirle adiós a la presidencia del INE por la trama de corrupción de Guadalupe Taddei, por fin se acordó el trámite formal de entrega-recepción de su cargo. Muy al estilo que caracterizó la huida, todo por escrito para evitar presentarse en la sede del instituto. Según relató la consejera Blanca Cruz, no quedó de otra más que avisarle al Órgano Interno de Control que el plazo ya se había vencido para que apurara a las áreas a entregar el papeleo acumulado. Eso sí, la presidenta provisional ya descartó despachar desde la que era la oficina de Taddei.

Distinguidas visitas en la SCJN

Un grupo de al menos 20 jueces y juezas estadounidenses de Illinois están en México y ayer acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde presenciaron la sesión del pleno y, luego, se reunieron con ministras y ministros en privado. Algunos, como Yasmín Esquivel, publicaron en sus redes escenas del encuentro. Lenia Batres fue una de las que no subieron imágenes. Lo que sí es un hecho es que la autodenominada “ministra del pueblo” debe dar gracias de que los juzgadores no estuvieran en la sesión del lunes, cuando hizo su numerito y tuvo su arranque de capricho. Imagínese usted con qué imagen se hubieran ido.

Letras de oro para CCS

Muy pocos temas logran el consenso de todos los legisladores en una de las cámaras. Cuando todo parecía que así sería, no faltó el prietito en el arroz. Ayer, el pleno del Senado aprobó inscribir con letras de oro en el muro de honor el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas, quien falleció el 28 de octubre; sin embargo, hubo un voto en contra y fue de la panista Lilly Téllez. “Yo voté en contra, no lo merece”, escribió la panista en X. Como era de esperarse, su decisión desató críticas en redes sociales, incluida la de Gerardo Fernández Noroña, con quien ha discutido en múltiples ocasiones.