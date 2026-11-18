La poderosa mayoría morenista en el Palacio Legislativo se dijo tranquila y sin miedo a las amenazas de Terry Cole, director de la DEA, de que sigue investigando y exponiendo los presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos corruptos. “Pueden decir lo que quieran, no hay ningún problema”, sostuvo el diputado Ricardo Monreal. “Es normal, ellos expresan este tipo de comentarios y pronunciamientos cada vez que están aquí o desde otro lugar, y los respetamos; lo que no deseamos ni aceptaremos es la injerencia, la violación a nuestra soberanía o las acciones unilaterales en nuestro territorio”, enfatizó.

Ahora panistas, “tres doritos después”, ¿tocan puerta en Morena?

Muy pronto, Ariadna Montiel reviró y devolvió al panista Jorge Romero la broma de que después de “la fotito” de la nominación de los “coordinadores” morenistas estatales, “tres doritos después ya nos estaban llamando los que perdieron para decirnos: ‘lo que sea menos que llegue aquel’”. Ayer Montiel reveló que en su gira por Chihuahua este fin de semana “nos tocaron la puerta, especialmente allá”, donde los panistas que gobiernan “traen muchas contradicciones”. “Ni se imaginan quiénes, ya lo diremos en su momento”, dijo a reporteros. Y en la sede nacional del partido guinda nos aseguraron que se trata de “importantes liderazgos del azul”. Ya se verá.

Y dale con el ‘neofascismo’ en Michoacán

Para Gerardo Fernández Noroña la negativa de Ariadna Montiel de hacer una segunda encuesta para la candidatura a Michoacán es una forma de “renunciar a ganar Michoacán, y que gane el neofascismo”. El morenista, quien apoya que el candidato sea su homólogo Raúl Morón, dijo que no puede hablar del caso “Uruapan”, o sea de Grecia Quiroz, a quien ya calificó de fascista, pues el TEPJF está por resolver la impugnación de la sanción que le impusieron por incurrir en violencia política de género contra la alcaldesa. De lo contrario -dijo- expondría las “razones de fondo” por las que la líder morenista se niega a repetir el proceso.

Somos ya le echa el ojo a Lorenzo

En el partido Somos no ha pasado desapercibido el protagonismo que le regalan casi a diario en la mañanera al expresidente del INE, Lorenzo Córdova. Tan es así que la cúpula del partido ve la posibilidad llevarlo en sus boletas. En conferencia de prensa, el propio dirigente de la agrupación, Guadalupe Acosta Naranjo, soltó el dardo con dedicatoria: “La verdad no lo teníamos contemplado, pero nos están haciendo voltear a verlo como una posibilidad”. Habrá que ver si el expresidente del árbitro electoral acepta figurar en la boleta.

Defendiendo las gallinas

Luego de las críticas a su programa de entrega de gallinas ponedoras algunas incluso con comparaciones con políticas de Nicolás Maduro en Venezuela–, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, salió a defender su iniciativa. Aseguró que sus detractores cuestionan con información imprecisa y “lo hacen para desprestigiar, para desinformar a la población”. Se trata, dijo, de soberanía alimentaria familiar, de fomentar que en casa se produzcan los alimentos, como parte de la cultura, mediante un programa destinado a las zonas rurales de la capital, o para áreas urbanas donde existan las condiciones. Así que, ‘¡Al corral, malquerientes!’

PT alista convenio con apestado de Morena

En el Partido del Trabajo no tienen rubor ni empacho en aplicar la máxima de que “el fin justifica los medios”. Hoy mismo estamparán la firma en un convenio de colaboración ni más ni menos que con Édgar Ancira y su agrupación Qué Siga la Democracia. Sí, el mismísimo operador al que en Morena le abrieron expediente de expulsión por jugarle a las vencidas al partido oficial e intentar armar tienda aparte —movimiento que terminó en su renuncia voluntaria antes de que le sacaran la tarjeta roja—. Pero en el PT sacan cuentas frías: los 212 mil afiliados que amarró dicha agrupación en su intento por obtener el registro como partido (asunto que aún litiga en el TEPJF) son bocados demasiado suculentos como para ponerse exquisitos.