Se complican las comparecencias

La insistencia de la mayoría de Morena por “cuidar” y “no exponer” a los secretarios del gabinete de Sheinbaum ante los diputados mantiene atorados los acuerdos para sus comparecencias en San Lázaro. Llevan ya casi tres semanas sin poder acordar en la Jucopo qué hacer, cómo o dónde recibir a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; no están conformes en la oposición con recibir a Marcelo Ebrard en la Comisión de Economía, a Mario Delgado en la Comisión de Educación ni a Zoé Robledo y a todo el equipo de Salud en comisiones. “Y que no nos quieran dar concesiones; es su obligación constitucional”, reclamó entre curules el joven jefe de la bancada panista, Elías Lixa. Este martes continuará el jaloneo en la Jucopo.

Impactos de la reforma judicial

Pese a la narrativa de Palacio Nacional, el presidente de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, a contracorriente del discurso oficialista, afirmó, con base en información de sus asociados, que la reforma judicial ya impacta en las decisiones de inversión de dos de cada tres empresas; siete de cada 10 reportan impactos negativos y 28.8 por ciento afirma que ya redujo o pospuso proyectos de inversión en México, además de que 55.9% considera que disminuyó la certidumbre sobre la protección de la propiedad, el cumplimiento de contratos y el acceso al amparo.

“Narcopartido”, un mote “casi” legal

En la representación del PRI ante el INE, que encabeza el diputado Carlos Gutiérrez, nos aseguran que “la frase de Alito” –y de todo el priismo, el panismo y de muchos otros– “es casi seguro que será legal”. Y es que se dicen confiados de que el Tribunal Electoral federal “echará abajo la medida que dictó el INE” de obligar a priistas a retirar publicaciones de “narcogobierno”, “narcopartido”, entre otras. Confían en que los magistrados coincidirán en que estos señalamientos no son un delito ni una falta, sino sólo “una expresión de tipo político”. Ya se verá la posición del magistrado que presente el proyecto y quiénes la apoyen.

Ciberseguridad vulnerada

Con la novedad de que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente informó que su cuenta oficial de Instagram fue vulnerada durante la madrugada del domingo, por lo que ya realiza las gestiones necesarias para solucionar el hackeo, ocurrido a las 01:52 horas. La agencia solicitó a sus seguidores, incluyendo a las personas reguladas, hacer caso omiso de cualquier comunicación o difusión que se realice mediante la red social de Instagram hasta nuevo aviso. Por lo visto, el Plan Nacional de Ciberseguridad 2025-2030, con el que el oficialismo busca que México sea un país “ciberresiliente”, así como “una referencia a nivel regional en materia de ciberseguridad”, pues no ha funcionado mucho.

Renuncias por ‘hueso’, ahora en la SEP

No sólo el Congreso registra bajas por el proceso interno de Morena para elegir candidatos, sino también la SEP. El primero en dejar un cargo en la institución fue Eurípides Flores, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, quien le entregó al secretario Mario Delgado su renuncia para atender el llamado de la “transformación”, que no es otra cosa que buscar la candidatura a una diputación federal. En un video que publicó en sus redes Flores, Delgado reconoció su trabajo al frente de la unidad que tuvo como una de sus principales responsabilidades combatir los amparos en contra de la prohibición de la comida chatarra en escuelas.

Doble vara

Complicado resultó para el morenista Ricardo Monreal opinar en sus redes sociales sobre la reaparición, el mismo día, de los expresidentes López Obrador y Calderón. Del tabasqueño dijo que “es importante que él dé su opinión sobre el momento que vive México”; pero del panista consideró: “Creo que la prudencia y la ponderación deberían ser requisitos indispensables para quienes han sido jefes de Estado”. Aunque ambos casos, opinó, son la muestra de que en México hay libertad de expresión y de que son falsas las afirmaciones de que hay censura. Entonces ¿a quién criticar?