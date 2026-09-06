¿Se cancela el paseo dominical? Cierran tramo de Indios Verdes a Potrero de la Línea 3 del Metro CDMX

El Metro de la CDMX no opera tres estaciones de la Línea 3.

Tres estaciones de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México cerraron la tarde de este domingo 6 de septiembre.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las estaciones cerradas esta tarde fueron Indios Verdes, Deportivo 18 de Marzo, correspondencia con Línea 6, y Potrero.

Con ello, la Línea 3 del Metro operó únicamente de Universidad a La Raza, correspondencia con Línea 5 por horas.

Línea 3 del Metro informa revisión en sistema de vías

El Metro de la CDMX informó que se regularizó el servicio luego de que terminara una revisión en la zona de vías, y se espera que esta tarde se normalice el servicio en su totalidad.

No hubo unidades de apoyo del RTP en el tramo de Potrero a Indios Verdes, estaciones ubicadas sobre la avenida Insurgentes.

Sin embargo, policías auxiliares de la SSC informaron que ayudaron a los pasajeros varados para que continuaran su trayecto ante los cierres por presuntas fallas en el Metro CDMX.

Alternativas viales tras cierres en la Línea 3 del Metro CDMX

Ante los cierres en la Línea 3 del Metro, y mientras se normaliza el servicio, estas son algunas alternativas viales que puedes tomar para tu regreso a casa:

Línea 1 del Metrobús : Circula a la par de la Línea 3 del Metro, y cuenta con estaciones en Indios Verdes, Potrero y 18 de Marzo, además de correspondencia con la Línea 6 del Metrobús, que va de El Rosario a Villa de Aragón.

: Circula a la par de la Línea 3 del Metro, y cuenta con estaciones en Indios Verdes, Potrero y 18 de Marzo, además de correspondencia con la Línea 6 del Metrobús, que va de El Rosario a Villa de Aragón. Línea 4 del Mexibús: Pasa por La Raza e Indios Verdes sobre Insurgentes. Además, te conecta con Ecatepec de Morelos y llega hasta Tecámac.

Toma en cuenta que, a pesar de que el servicio se ha normalizado en la Línea 3 del Metro, el paso de los trenes es lento debido a las lluvias en CDMX, que también afectan a las líneas 2, 4, 5, 9, 12, A y B.