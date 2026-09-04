Caso Paola Buenrostro: Vinculan a proceso a presunto feminicida y reclasifican el delito

La Fiscalía CDMX reconoció la exigencia de justicia de Kenya Cuevas para reclasificar el delito como transfeminicidio.

Arturo ‘N’ fue vinculado a proceso por el presunto feminicidio de Paola Buenrostro, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Además, el delito fue reconocido como el primer transfeminicidio en el país.

Arturo ‘N’ fue localizado y aprehendido el 31 de agosto en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida en 2016 por homicidio calificado.

La reclasificación a feminicidio agravado permite que la muerte de Paola, una mujer trans, sea investigada y juzgada con perspectiva de género, atendiendo el contexto y las razones de género relacionadas con los hechos.

En un comunicado, la Fiscalía CDMX reconoció la exigencia de justicia de Kenya Cuevas y el trabajo de Casa de las Muñecas Tiresias A. C. para evitar que la muerte de Paola quedara impune. La institución mantendrá el diálogo con las víctimas y su representación jurídica durante el desarrollo del proceso.

Reclasifican feminicidio de Paola Buenrostro

Previamente, la Fiscalía precisó que el caso no podía ser perseguido como transfeminicidio, pues ese tipo penal no existía en las leyes en 2016. No obstante, el feminicidio está tipificado en la Ciudad de México desde 2011.

Luego de la primera audiencia judicial, activistas trans denunciaron que el crimen de Paola Buenrostro fue procesado como homicidio y que, durante la audiencia inicial, la víctima fue identificada como hombre, razón por la que se manifestaron por varias horas en las instalaciones de la Fiscalía.

En respuesta, la Fiscalía se comprometió a buscar la reclasificación del delito y negó la existencia de transfobia en la institución. Este viernes, al término de la audiencia, Kenya Cuevas, activista trans y amiga de Paola, quien ha encabezado la lucha para exigir justicia por su asesinato, celebró que el caso se haya reclasificado “con perspectiva de género”.

“Hoy es un día histórico para las mujeres trans en México”, declaró ante medios. El caso de Paola Buenrostro es emblemático, pues en 2019 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México lo reconoció como el primer caso documentado de transfeminicidio y señaló que las autoridades no respetaron la identidad de género de Paola.

La Fiscalía de Ciudad de México ofreció una disculpa pública en 2021 por su manejo del caso, en la que reconoció su responsabilidad institucional y el mal tratamiento dado a la memoria de Paola y su familia. En 2024, el nombre de la víctima fue retomado para impulsar la Ley Paola Buenrostro, una reforma que tipificó este delito en la capital.

*Con información de EFE