Kenya Cuevas denuncia transfobia del Ministerio Público de la FGJ-CDMX; colectivos trans protestan

Luego de un trato discriminatorio y tratar el caso de Paola Buenrostro como homicidio diversos colectivos de la comunidad trans, encabezados por Kenya Cuevas, irrumpieron en la Fiscalía Wspecializada en Feminicidio, para exigir un maesa de diálogo con autoridades. (Cuartoscuro: Rogelio Morales Ponce).

La activista Kenya Cuevas denunció que personal del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la malgenerizó durante la audiencia por la detención de Arturo ‘N’, presunto responsable del transfeminicidio de Paola Buenrostro, ocurrido en 2016, y que había sentado precedentes en la lucha para el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans en procesos de justicia.

“Les quiero notificar que desde mi llegada a este juzgado fui discriminada por los elementos que están en la entrada, me nombraron como caballero cuando hemos emprendido una lucha para el reconocimiento de la identidad de género. Hemos hecho política pública, inclusive leyes para que esto se garantice y no lo hicieron el día de hoy”, denunció Cuevas al salir del juzgado.

De acuerdo con la activista, el personal del Ministerio Público todo el tiempo usó su nombre registral, pese al cambio legal que realizó Kenya Cuevas de su nombre, las recomendaciones de organismos de derechos humanos y las leyes que la propia Cuevas ha impulsado con colectivos trans en el transcurso de la última década.

Kenya Cuevas e integrantes de la comunidad trans exigieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México respetar la identidad de género de la activista y de Paola Buenrostro, víctima de transfeminicidio. (Cuartoscuro: Rogelio Morales Ponce). (Rogelio Morales Ponce)

“La misma fiscalía que hoy representó esta carpeta de investigación llegó con omisiones discriminando nuestra identidad de género, nombrando en la carpeta el delito como un homicidio cuando en años anteriores se había establecido un diálogo con la misma fiscalía para clasificarlo como feminicidio, ya que todavía no existía en el Código Penal de la Ciudad de México el delito de transfeminicidio”, señaló.

Kenya Cuevas expresó su frustración luego de que tras una década de exigir el reconocimiento de la identidad de género, los protocolos, recomendaciones y leyes en la materia no fueran aplicados en la audiencia.

“Eso es la falta de capacitación de las fiscalías, a pesar de que la misma recomendación 02/2019 indica que la identidad de género se tiene que respetar. Este caso ha sido emblemático, 10 años construyendo en conjunto con la fiscalía, en conjunto con las autoridades para que esto se modificara, no se hizo”, apuntó a medios de comunicación.

Fiscalía responde a Kenya Cuevas y niega transfobia institucional

Tras las primeras protestas de los colectivos, la Fiscalía de la Ciudad de México CDMX emitió un comunicado en el que destacó la detención de Arturo “N”, señalado como probable responsable del transfeminicidio de Paola.

“Su presentación ante un juez representa un avance fundamental para que este caso, que se ha mantenido activo, pueda finalmente llegar a una resolución”, explicó.

La Fiscalía dijo que reconoce plenamente el derecho de las víctimas y de las activistas que las acompañan a manifestarse y exigir justicia.

“Entendemos el dolor y la indignación acumulados durante casi una década y reiteramos nuestra disposición a mantener abiertos los canales de diálogo y acompañamiento, aun cuando existan diferencias respecto de aspectos jurídicos del proceso. Al mismo tiempo, la Fiscalía CDMX es clara: ninguna manifestación, por legítima que sea, puede justificar agresiones contra servidoras y servidores públicos ni daños a las instalaciones de la institución”, sostuvo la institución.

“Respecto de los señalamientos sobre el trato recibido durante la audiencia, la Fiscalía CDMX los toma con seriedad. Cualquier error en la forma de dirigirse a las víctimas no corresponde a los estándares de atención que la institución exige a su personal”, añadió.

“Esto no implica, sin embargo, que exista una práctica, instrucción o intención institucional de carácter transfóbico”, remarcó la FGJ-CDMX y añadió que mantiene una instrucción expresa de brindar una atención respetuosa y digna, reconocer la identidad de género de las personas y actuar con perspectiva de género.

Policías gasean a manifestantes; activistas denuncian golpes

Luego de reunirse con la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, para denunciar las omisiones del personal de la fiscalía, Kenya Cuevas informó a manifestantes y medios de comunicación que habían alcanzado un acuerdo para reclasificar el caso de Paola Buenrostro como un transfeminicidio.

Sin embargo, minutos después las manifestantes dijeron que la Fiscalía negó el reingreso a instalaciones de la Policía de Investigación a las activistas Victoria Sámano, de Casa Lleca, y Kenya Cuevas, lo que volvió a generar protestas al exterior de la institución.

Las activistas pedían que la fiscalía retirara el comunicado que emitió y que las autoridades firmaran la minuta de la reunión que habían sostenido.

Videos compartidos en redes sociales muestran que policías de la Jefatura General de la Policía de Investigación lanzaron gas contra personas LGBT+ para replegar la manifestación.

“Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México me golpeó en el brazo, me dieron puñetazos y me lastimaron en uno de los implantes mamarios. Hay más compañeras lesionadas, vamos al hospital”, denunció la activista Victoria Sámano en su cuenta de X.

En lo que va del año se han registrado 35 transfeminicidios en México, de acuerdo a conteos realizados por activistas. Colectivos trans denuncian que la reciente iniciativa de ley de feminicidios no ha tomado en cuenta a la comunidad trans.