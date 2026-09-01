Caso Paola Buenrostro: Fiscalía CDMX no descarta reclasificar el crimen como feminicidio

Colectivos de la comunidad trans protestaron en la Fiscalía Especializada en Feminicidio para exigir la reclasificación del crimen de Paola Buenrostro.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) consideró viable la posibilidad de reclasificar como feminicidio el delito por el que actualmente se procesa a Arturo ‘N’, detenido casi una década después del asesinato de Paola Buenrostro, la joven trans cuyo caso se convirtió en un referente para el reconocimiento del transfeminicidio en la capital.

Luego de que colectivos protestaron este martes frente a las instalaciones de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio para exigir que el caso no sea procesado únicamente como homicidio, la institución indicó que “la posibilidad de reclasificar a feminicidio en etapas posteriores queda abierta”.

Durante la primera audiencia, Arturo ‘N’ fue imputado por el delito de homicidio debido a que la investigación y la orden de aprehensión emitida en 2016 se realizaron bajo esa clasificación.

¿Por qué el caso de Paola Buenrostro se inició como homicidio?

De acuerdo con la FGJCDMX, cuando ocurrió el asesinato de Paola Buenrostro, en septiembre de 2016, las condiciones jurídicas para acreditar un feminicidio eran más restrictivas y el delito de transfeminicidio todavía no existía en el Código Penal de la Ciudad de México.

Por esta razón, la orden de aprehensión contra Arturo ‘N’, emitida el 19 de octubre de ese año, fue por homicidio. La Fiscalía explicó que esa clasificación fue la que permitió llevar a cabo la primera audiencia tras la detención del imputado.

Sin embargo, la institución aseguró que la clasificación podría modificarse en etapas posteriores del proceso, a partir de los elementos que se incorporen a la investigación y de los hechos que puedan acreditarse ante el juez.

Fiscalía asegura que reconoce a Paola como mujer trans

La FGJCDMX también aclaró que la diferencia entre investigar el caso como homicidio o como feminicidio no implica desconocer la identidad de género de Paola Buenrostro.

La institución sostuvo que reconoce plenamente a Paola como mujer transgénero y explicó que la discusión jurídica consiste en determinar si existen elementos para acreditar que la agresión ocurrió por su condición de mujer y, con ello, actualizar los supuestos legales correspondientes.

La Fiscalía adelantó que durante las siguientes etapas del proceso fortalecerá la investigación y aportará los elementos necesarios para que el juez valore una eventual reclasificación del delito.

Probable feminicida de Paola Buenrostro, detenido casi 10 años después

Arturo ‘N’ fue detenido el pasado 31 de agosto en la colonia El Tráfico, en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México, por agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. La detención ocurrió casi diez años después de que un juez girara una orden de aprehensión en su contra.

Según las investigaciones, la madrugada del 30 de septiembre de 2016, Paola Buenrostro abordó el vehículo de Arturo ‘N’, quien había contratado sus servicios como trabajadora sexual.

Momentos después, Paola pidió auxilio a sus compañeras. Cuando ellas se acercaron al automóvil, la encontraron inconsciente en el asiento del copiloto, mientras Arturo ‘N’ presuntamente sostenía un arma de fuego. Paola murió a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos, de acuerdo con la investigación citada por la Fiscalía.

Durante los años en que permaneció prófugo, la Fiscalía capitalina realizó distintas diligencias para localizarlo. En abril de 2023 incluso ofreció una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que permitiera encontrarlo y detenerlo.

El caso de Paola impulsó el reconocimiento del transfeminicidio

El transfeminicidio de Paola Buenrostro se convirtió en un caso emblemático para la comunidad trans y para la exigencia de investigaciones con perspectiva de género.

En 2019, la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reconoció el caso como el primer transfeminicidio documentado por una autoridad capitalina. En su Recomendación 02/2019 señaló irregularidades en la investigación inicial, entre ellas la falta de reconocimiento de la identidad de género de Paola y actos de victimización secundaria contra una de sus compañeras.

La Fiscalía aceptó esa recomendación y en 2021 ofreció una disculpa pública a la memoria de Paola. La exigencia de justicia de sus compañeras, familiares y organizaciones de la comunidad trans también contribuyó al impulso de la llamada Ley Paola Buenrostro.

En agosto de 2024, la Ciudad de México incorporó el transfeminicidio al Código Penal local. La reforma estableció penas de entre 35 y 70 años de prisión para quienes sean encontrados responsables, además de contemplar circunstancias que pueden agravar la sanción, entre ellas que el crimen ocurra en un contexto de trabajo sexual o que exista violencia relacionada con la identidad o expresión de género.

Diversos colectivos de la comunidad trans, encabezados por Kenya Cuevas, se manifestaron a las afueras de los juzgados de la Ciudad de México, durante la audiencia de Arturo N. para exigir justicia en el caso de Paola Buenrostro. (Rogelio Morales Ponce)

Con información de Quadratín.