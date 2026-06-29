Rusia detiene a 3 personas de la comunidad LGBT por promover la orientación sexual ‘no tradicional’

Según la agencia TASS, un tribunal ruso condenó a prisión a tres personas en las primeras sentencias de este tipo en el país desde que el “movimiento internacional LGBT” fuera declarado organización extremista en 2023.

El tribunal de Orenburg anunció el lunes penas de hasta siete años de prisión para el propietario, el administrador y el director artístico de una discoteca que promovía la orientación sexual no tradicional en sus actividades, según informó el servicio de noticias estatal citando al tribunal.

Tras la invasión de Ucrania en 2022, el Kremlin intensificó sus esfuerzos por defender lo que denomina “valores tradicionales”, incluyendo la prohibición de contenido LGBT . Si bien los tribunales han dictado algunas sentencias suspendidas y multas, la aplicación de la ley se ha centrado ahora en sanciones más severas que afectan tanto a empresas como a particulares.

Desde que comenzó la guerra en Ucrania, los minoristas rusos han retirado de sus estanterías los libros con temática LGBT. La censura se ha extendido más allá de la ficción occidental contemporánea e incluye obras de autores rusos cuyos textos han sido señalados como contenido de “propaganda LGBT”.

¿Cómo fue la Marcha del Orgullo en México?

Miles de personas marcharon este sábado en la ‘XLVIII Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+’ en la Ciudad de México, donde cientos de colectivos aprovecharon los reflectores del ‘Fan Fest’ instalado en el Zócalo con motivo del Mundial de Fútbol para alzar la voz por la igualdad y la paz en un contexto en el que la “ultraderecha está de moda”.

‘Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha’ fue el lema de esta marcha, que arrancó a las 10:00 horas desde el Ángel de la Independencia y que, entre banderas de Palestina y de los colores de la diversidad, buscó encauzar la atención generada por la Copa del Mundo hacia las distintas comunidades que aún enfrentan la injusticia, el odio y la discriminación.

La protesta se dividió entre carros alegóricos, cargados con reyes y reinas, y la contramarcha del Orgullo, que durante su plantón instalado en las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob) evidenció que el Estado mexicano mantiene deudas históricas con la comunidad, entre ellas la creación de una Ley Integral Trans.