Trump y G7 usarán ‘como arma’ sanciones petroleras contra Rusia para terminar la guerra en Ucrania

Trump, Macron y Zelenski durante una sesión de trabajo en la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia. (EFE)

Los líderes del G7, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump, dieron este martes un respaldo claro a Ucrania, a su soberanía y a su integridad territorial, y coincidieron en que hay que presionar más Rusia para llevarla a una negociación, también con más sanciones al petróleo.

Fuentes diplomáticas francesas explicaron, al término de la sesión de la cumbre del G7 dedicada a la guerra de Ucrania, en la que participó como invitado su presidente, Volodímir Zelenski, que esa mayor presión podría ejercerse en especial con nuevas sanciones sobre las exportaciones al petróleo ruso, una vez que se concrete el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

Las fuentes señalaron que Trump felicitó a Zelenski por la dinámica actual del conflicto, en la que los ucranianos ya no aparecen como los que van perdiendo la guerra, y que -igual que los otros líderes de Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá, coincidió en que esa nueva postura le beneficia.

Está previsto que en el marco de la cumbre del G7 que se celebra hasta mañana miércoles en la localidad francesa de Évian, haya un nuevo encuentro bilateral entre el presidente estadounidense y Zelenski, que se va a quedar hasta entonces, según las fuentes.

Así fue la reunión entre Zelenski y Macron

La sesión sobre Ucrania, que duró alrededor de una hora y media, había estado precedida por una reunión cara a cara entre Zelenski y el presidente francés, Emmanuel Macron, que quiso tener un gesto de deferencia pública hacia él al salir a recibirlo al jardín del hotel donde se desarrolla la cumbre y acompañarlo delante de las cámaras durante varios minutos.

Las fuentes francesas insistieron en la posición unitaria de apoyo a Ucrania manifestada por todos los miembros del G7, ya que precisamente el objetivo que se había marcado Macron al poner este asunto en la agenda era conseguir afirmar a Estados Unidos como un “socio fiable” tras los desencuentros del pasado de Trump con Zelenski.

No obstante, está por ver de qué forma está dispuesto Washington a concretar la presión a Rusia, después de haber levantado una parte de las sanciones a sus exportaciones de petróleo poco después de lanzar la guerra contra Irán el 28 de febrero.

Estados Unidos tomó esa medida con el argumento de que había que buscar un alivio en el mercado internacional del crudo ante el cierre del estrecho de Ormuz por el régimen de Teherán.

¿Cuál es el plan de países europeos sobre la guerra en Ucrania?

Trump había llegado a Évian mostrando una cierta disposición para volver a implicarse en una resolución del conflicto entre Ucrania y Rusia, al señalar que creía que “tal vez” podría “hacer algo” sobre eso.

Los líderes del G7 también coincidieron en que mantener la presión sobre Rusia implica que Ucrania debe poder mantener el pulso militar y eso significa disponer de sistemas de defensa antiaérea y otros activos militares.

En la actualidad son los socios europeos los que facilitan casi exclusivamente los fondos para el armamento de Ucrania, ya que desde su llegada a la Casa Blanca a comienzos de 2025 Donald Trump fue suprimiendo la contribución estadounidense, que sigue siendo importante en términos de información, en particular la recopilada por sus satélites.