Acuerdo de paz entre Trump e Irán alimenta avances bursátiles globales en Wall Street

El acuerdo de paz de Trump con Irán dejó un impulso positivo para los mercados.

El optimismo de los inversionistas mejoró significativamente en el arranque de esta semana, dejando a la mayoría de los índices accionarios alrededor del mundo con ganancias, como respuesta al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que dará paso a una reapertura del estrecho de Ormuz.

Lo anterior, después de que el presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance firmaron una copia electrónica de un memorando de entendimiento con Irán. Además, el mandatario estadounidense detalló durante una reunión bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron, que el estrecho ya se encuentra parcialmente abierto y estará completamente abierto a partir del viernes.

De acuerdo con Bloomberg, Qatar, uno de los principales mediadores junto con Pakistán, recibirá esta semana a delegaciones estadounidenses e iraníes para ultimar los detalles de la firma y planificar una nueva ronda de negociaciones sobre el programa nuclear de Irán; el memorándum de entendimiento se firmaría este viernes en Suiza.

Bajo este escenario, el Nasdaq registró su mayor incremento en una sesión desde finales de marzo, tras avanzar 3.07 por ciento, le siguió el S&P 500 con un aumento de 1.65 por ciento, mientras que el Dow Jones alcanzó un nuevo máximo histórico al subir 0.92 por ciento.

Los dos centros bursátiles a nivel local no se quedaron atrás, y ligaron una tercera sesión de avances que en esta ocasión fueron equivalentes a 0.37 y 0.25 por ciento para el S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores.

Hacia adelante, Marina Valentini, global market strategist de J.P. Morgan Asset Management LATAM, destacó que, una vez que las cosas comienzan a ser descontadas, el mercado mira hacia delante y vuelve a enfocarse en los temas estructurales de largo plazo.

“Ahora estamos en un momento en donde hay vientos yendo en dirección opuesta”, refirió. “Tenemos el choque de energía y por otro lado, el viento a favor muy fuerte de inteligencia artificial, a pesar del conflicto, vimos que para las acciones americanas el mercado revisó al alza las expectativas de utilidades para este año”.

Ramón de la Rosa, director de estrategia de mercados en Actinver, detalló que, con este panorama, se borró la expectativa de hasta dos incrementos en la tasa de referencia por parte de la Reserva Federal hacia finales de 2026, y sólo se contempla uno en el mercado de futuros.

Señaló que los inversionistas retomaron el optimismo en Wall Street, favoreciendo sectores de tecnologías, industriales y consumo, que se benefician ante mayor certidumbre sobre las perspectivas de inflación y tasas.

(El Financiero)

Precios del petróleo a la baja

En el frente petrolero, los crudos marcadores exhibieron pérdidas que dejaron a ambos contratos en su nivel más bajo desde el pasado mes de marzo.

La Mezcla Mexicana lideró las pérdidas con 5.15 por ciento, tras situarse en los 77.75 dólares por barril, seguida por el West Texas Intermediate, que restó 4.87 por ciento, a 80.75 dólares, mientras que el Brent, con 4.56 por ciento menos, alcanzó los 83.35 billetes verdes por unidad.

Ramsé Gutiérrez vicepresidente y codirector de Inversiones en Franklin Templeton, detalló que en el corto plazo, la dirección en los precios del petróleo puede seguir siendo a la baja, aunque no de manera lineal.

Añadió que, hay tres fricciones clave; logística, limpieza de rutas, reapertura gradual y con barcos varados, lo que provoca que el flujo no regrese de un día a otro. “Así, el petróleo tiene una baja inmediata, pero con ‘piso elevado’ por fricciones de normalización del sistema”.

Para Angelo Kourkafas, estratega de inversión en Edward Jones, el acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz debería contener los precios del crudo y normalizar sus flujos, aunque es probable que la actividad naviera tarde en recuperar los niveles previos a la guerra.