Dow Jones anota récord e ‘impulsa’ a Wall Street por acuerdo de paz entre EU e Irán: ¿Cuánto sube HOY?

Los mercados de renta variable a nivel global se ven beneficiados por un mayor apetito por activos de riesgos, luego de que se anunció que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz para poner fin al conflicto armado en Medio Oriente.

Wall Street abrió en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 1.03 por ciento y anotaba un nuevo récord en la primera sesión después de que Estados Unidos e Irán anunciaran el acuerdo.

El Nasdaq registra un incremento de 2.41 por ciento, en los 26 mil 512.01 enteros, seguido por el S&P 500 que gana 1.53 por ciento, en las 7 mil 545.80 unidades, mientras que el Dow Jones con 1.28 por ciento más, se coloca en los 51 mil 849.91 puntos.

Al inicio de las operaciones, el Dow Jones anotaba un nuevo máximo tras alcanzar los 51.857 puntos.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán representa un gran avance. Si bien la naturaleza del acuerdo podría provocar nuevos desacuerdos entre las partes en los próximos dos meses, especialmente en torno al punto clave de la retirada del material nuclear iraní, la reapertura del estrecho contribuirá a la bajada de precios del petróleo”, dijo a Bloomberg Michael Landsberg de Landsberg Bennett Private Wealth Management.

¿Cómo operan las bolsas en México y Europa HOY 15 de junio?

El mercado mexicano abre con incrementos de 1.30 por ciento para el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el cual opera alrededor de las 68 mil 837.37 unidades, aunque el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores sube 1.23 por ciento, en un nivel de mil 384.05 enteros.

Del lado de Europa el IBEX 35 de España encabeza las ganancias con 1.49 por ciento, en las 19 mil 43.90 unidades, seguido por el DAX en Alemania que sube 1.25 por ciento, en los 24 mil 946.50 enteros, el CAC 40 de Francia gana 0.71 por ciento, con 8 mil 409.92 puntos, aunque el FTSE 100 de Londres resta 0.35 por ciento, al colocarse en los 10 mil 435.68 enteros.

En tanto, en el mercado internacional de petróleo, ambos contratos reportan pérdidas de 5.69 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 80.04 dólares por barril, y el referencial Brent se coloca en los 82.68 billetes verdes por unidad, resta 5.32 por ciento.

Con información de EFE