Festival del Hongo 2026: Fecha, sede, conciertos gratis y todo sobre el evento con Grupo Niche

Además de la oferta gastronómica y los conciertos, el Festival del Hongo 2026 contará con talleres y un concurso de baile que otorgará premios en efectivo. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Hongosto ya comenzó y Amecameca lo festejará con una edición más del Festival del Hongo, un evento que reúne música, gastronomía y tradiciones locales durante el primer fin de semana de agosto. Entre los conciertos destacan las presentaciones de Grupo Niche y un tributo a Valentín Elizalde, ‘El Gallo de Oro’.

Los hongos silvestres serán el eje de esta celebración, por lo que los visitantes encontrarán un espacio dedicado a la preparación y venta de platillos preparados con este ingrediente e inspirados en la gastronomía mexicana.

La experiencia también incluirá venta de artesanías, talleres, actividades culturales y hasta un concurso de baile con premios en efectivo, por lo que la comunidad espera recibir a familias y visitantes que buscan disfrutar de una auténtica fiesta en Amecameca, donde la cocina tradicional y la música compartirán el escenario.

El Festival del Hongo se realiza el 1 y 2 de agosto en Amecameca. (Foto: Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

Festival del Hongo 2026: ¿Cuándo y dónde es el evento gastronómico?

El evento se realiza los días 1 y 2 de agosto en San Pedro Nexapa, comunidad perteneciente al municipio de Amecameca, Estado de México, donde durante dos jornadas habrá actividades gastronómicas, culturales y musicales con acceso gratuito.

Fecha : 1 y 2 de agosto de 2026.

: 1 y 2 de agosto de 2026. Sede: San Pedro Nexapa, Amecameca, Estado de México.

Las actividades comenzarán a las 10:00 horas tanto el sábado como el domingo. A partir de ese momento se desarrollará la programación del festival y la jornada concluirá después del último concierto de cada día, programado para las 18:00 horas.

Cartelera OFICIAL del Festival del Hongo: ¿Quiénes son los artistas invitados?

La música será uno de los principales atractivos del Festival del Hongo 2026, con un programa pensado para distintos públicos. Durante los dos días habrá presentaciones de rock, ska, baladas, música ranchera y folclórica, además de espectáculos que rendirán homenaje a artistas emblemáticos.

Entre los nombres más esperados destacan Grupo Niche, el conjunto de salsa, que cerrará las actividades del domingo, así como los tributos a The Beatles y a Valentín Elizalde. A continuación te compartimos toda la programación.

La entrada será gratuita durante los dos días, tanto para acceder al Festival del Hongo como para disfrutar de todos los conciertos programados.

Comida, concursos y talleres: ¿Qué habrá en el Festival del Hongo 2026?

La gastronomía será el corazón del Festival del Hongo 2026. Durante el evento, los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de platillos preparados con hongos, ingrediente que distingue a San Pedro Nexapa durante esta temporada.

Entre las opciones habrá guisos, quesadillas, chiles rellenos y otras recetas inspiradas en la cocina mexicana, además de espacios para degustar y adquirir estas preparaciones, de acuerdo con información compartida por el Gobierno de Amecameca.

A la oferta culinaria se sumará la venta de artesanías y productos regionales, así como talleres para quienes deseen conocer más sobre las tradiciones y la riqueza natural de la comunidad. Estas actividades buscan complementar la experiencia para los visitantes.

El programa también contempla presentaciones de danza y música en vivo, además del Concurso de Baile, que se realizará el 1 de agosto a las 12:00 horas y ofrecerá premios en efectivo para los participantes.