Con degustaciones, pisado de uvas y cenas: Fechas, sedes y todos los detalles de las Vendimias 2026

Cada estado cuenta con su propio calendario de vendimias, aunque todas las celebraciones comparten actividades organizadas por las casas vitivinícolas para festejar la cosecha de la uva. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Unsplash)

Bajo el sol, hileras de vides cargadas de uvas maduras y copa en mano, los visitantes recorren los viñedos para conocer el proceso de producción del vino y participar en una tradición que pone fin a meses de trabajo en el campo. Así se viven las Vendimias 2026.

Durante esta temporada, las casas vitivinícolas abren sus puertas para recibir a miles de personas en sus bodegas y viñedos. Además de recorrer las plantaciones, los asistentes pueden participar en degustaciones, disfrutar de cenas maridadas y sumarse a actividades que se han convertido en una tradición para productores y amantes del vino.

Asistir a una vendimia también es una oportunidad para salir de la rutina y conocer más sobre el vino mexicano. Estados como Querétaro, Baja California y Coahuila preparan festivales que combinan gastronomía, cultura y experiencias en torno a la cosecha de la uva.

Vendimias 2026: ¿Qué son y en qué fechas se realizan?

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, la vendimia es la cosecha de la uva cuando el fruto alcanza su punto óptimo de maduración. Después de la recolección, las uvas pasan por un proceso de transformación que da origen al vino, por lo que esta etapa es una de las más importantes para las casas vitivinícolas.

La dependencia explica que, en México, la temporada de vendimias se realiza entre julio y octubre, aunque algunos estados, como Querétaro, comienzan sus celebraciones desde junio. Durante este periodo, los viñedos organizan festividades para acercar a los visitantes a la cultura del vino y celebrar el inicio de una nueva cosecha.

La vendimias se realizan desde junio y hasta ocutbre en 5 estados. (Foto: Shutterstock)

Las celebraciones suelen incluir catas guiadas, recorridos por viñedos y bodegas, degustaciones gastronómicas, música en vivo, espectáculos y la tradicional pisada de uvas. Además de impulsar el turismo, estas actividades ayudan a promover las distintas variedades de vino que se producen en el país y fortalecen el consumo de etiquetas nacionales.

Aunque todas forman parte de la temporada de vendimias, cada estado cuenta con su propio calendario de actividades. Las fechas, sedes y experiencias cambian según las casas vitivinícolas participantes, por lo que es posible encontrar eventos entre junio y octubre en entidades como Querétaro, Guanajuato, Coahuila, Baja California y Aguascalientes.

¿En dónde se realizan las Vendimias 2026? Estados, actividades y detalles

La mayoría de las actividades que forman parte de las vendimias tiene costo, ya que incluyen experiencias como catas guiadas, maridajes, recorridos por viñedos, visitas a bodegas, conciertos y cenas especiales. Cada casa vitivinícola prepara un programa distinto para celebrar la cosecha de la uva, por lo que los visitantes pueden elegir entre eventos familiares, experiencias gastronómicas o festivales con música en vivo.

Querétaro

Querétaro fue uno de los primeros estados en iniciar la temporada de Vendimias 2026. Desde el 6 de junio comenzaron las celebraciones en diferentes viñedos y el calendario concluirá el 12 de septiembre, antes de dar paso al Festival del Vino Queretano, programado para el 16, 17 y 18 de octubre.

Cada casa vitivinícola ofrece una experiencia distinta, aunque la mayoría comparte recorridos entre viñedos, degustaciones de vino, propuestas gastronómicas, mercados artesanales, espectáculos y música en vivo. Una de las tradiciones que permanece vigente es el pisado de uvas, actividad que se ha convertido en una de las imágenes más representativas de las vendimias en la entidad.

Entre las sedes participantes se encuentran Haciendas y Viñedos, Puerta del Lobo, Donato, Puertas de la Peña, Sala Vivé, Viñedos El Sueño, La Redonda, Tricanthos, Los Rosales, Tierra de Alonso, Cava 57, La Terquedad y Viñedos Azteca. Algunas bodegas también complementan sus eventos con conciertos, como Sala Vivé, que tendrá presentaciones de Emmanuel, Inspector y Majo Aguilar.

Guanajuato

Las Vendimias 2026 en Guanajuato se realizarán del 1 de agosto al 18 de octubre en distintos municipios, entre ellos San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Irapuato y Silao de la Victoria. Cada viñedo contará con su propio calendario de actividades, por lo que los visitantes podrán elegir entre diferentes experiencias durante más de dos meses.

Las casas vitivinícolas organizan catas, degustaciones, recorridos por sus instalaciones y actividades enfocadas en la cultura del vino. Algunas celebraciones tienen una temática especial, como la 11.ª Vendimia Medieval del Viñedo Toyan, en San Miguel de Allende, donde los asistentes podrán recorrer una cava subterránea, participar en el tradicional pisado de uvas y disfrutar de un festival inspirado en la época medieval.

El calendario completo de las vendimias y las actividades de cada viñedo puede consultarse a través de la Secretaría de Cultura de Guanajuato, ya que cada sede establece sus propios horarios, costos y experiencias para celebrar la cosecha de la uva.

En la mayoría de vendimias hay catas y degustaciones. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

Coahuila

Coahuila celebrará sus vendimias durante julio, agosto y septiembre en municipios como Parras de la Fuente, General Cepeda y Cuatro Ciénegas. De acuerdo con el Gobierno del estado, se espera la asistencia de 28 mil visitantes.

El calendario incluye celebraciones en Bodega Los Pirules el 25 de julio; Los Durmientes el 1 de agosto; Las Pudencianas y Segovia Fuantos el 8 de agosto; Casa Madero el 9 y 10 de agosto; Marqués de Aguayo el 15 de agosto; Sotelo el 29 de agosto; Don Leo el 5 de septiembre; Sierto el 12 de septiembre y una celebración especial del vino en Hacienda Florida durante ese mismo mes.

Las vendimias coahuilenses reúnen catas, maridajes, gastronomía regional, música en vivo, arte, actividades culturales y la tradicional pisada de uvas. Además de conocer los vinos elaborados en el estado, los visitantes podrán recorrer los viñedos y disfrutar de los paisajes.

Baja California

En Baja California la temporada se desarrolla del 5 al 30 de agosto y tendrá como tema rector “Vitivinicultura y enoturismo sustentables”, con actividades enfocadas en promover una producción de vino más responsable y el cuidado del entorno.

Las celebraciones incluirán catas, degustaciones, talleres, clases magistrales y experiencias gastronómicas con alimentos preparados para maridar con vinos de la región. Los asistentes también podrán conocer más sobre el trabajo de las bodegas y la importancia del Valle de Guadalupe y otras zonas productoras para la industria vitivinícola mexicana.

Los eventos tienen diferentes costos según la experiencia elegida. Algunas actividades tienen precios desde 200 pesos, mientras que otras alcanzan los 1,500 pesos, aunque gran parte de la oferta ronda los 1,400 pesos por persona.

Aguascalientes

En Aguascalientes, la temporada de vendimias se llevará a cabo de julio a septiembre como parte de la Ruta del Vino, iniciativa que reúne a más de 24 bodegas y viñedos del estado para promover la tradición vitivinícola y el turismo de experiencia.

Durante agosto participarán Hacienda de Letras, Vinícola Sarmiento, Rancho Entre Olivos, Vinícola El Aguaje, Ágata, Hacienda Saucillo y Vinícola Santossca, mientras que en septiembre continuarán las celebraciones en Praön de María, Finca Renacimiento y Vinícola Santa Elena.

Las actividades incluyen pisado de uvas, catas guiadas, maridajes con tablas de quesos y charcutería, degustaciones temáticas y música en vivo. Además de acercar a los visitantes al proceso de elaboración del vino.