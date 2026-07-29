‘Parece que va a llover’ en CDMX y Edomex: Prevén cielo nublado para este jueves 30 de julio

Así estará el clima en CDMX y Edomex este jueves 30 de julio.

El clima para el jueves 30 de julio en el Valle de México presentará condiciones de cielo medio nublado y temperaturas frescas por la mañana. Se esperan variaciones importantes entre ciudades, con Toluca registrando las mínimas más bajas y Ecatepec las máximas más altas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un día sin lluvias significativas en la zona.

Vista panorámica del Valle de México. Fuente: Cuartoscuro

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex mañana?

El jueves 30 de julio, Ciudad de México tendrá una temperatura mínima de 10.3°C y máxima de 25.0°C. Toluca, por su parte, vivirá un amanecer más frío con mínima de 5.3°C y máxima de 20.7°C. Estas variaciones marcan el contraste térmico en la región.

En el Estado de México, Naucalpan de Juárez alcanzará una mínima de 10.3°C y una máxima de 24.7°C, con vientos de 6 km/h. Ecatepec de Morelos será la zona más cálida, con una mínima de 10.3°C y una máxima de 26.7°C, registrando vientos de 4 km/h. Estas diferencias son clave para la planeación del día.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Hay probabilidad de lluvias en CDMX y Edomex mañana?

Para el Valle de México, el jueves 30 de julio se anticipa un día con cielo medio nublado en general, sin una probabilidad alta de lluvias significativas. Las condiciones serán estables, con predominio de un clima seco en la mayor parte de la jornada. Esto contrasta con otras regiones del país.

Aunque el monzón mexicano y la onda tropical número 21 generarán lluvias fuertes a intensas en el occidente, centro y sureste de México, el Valle de México se mantendrá al margen de estos sistemas. Los vientos serán ligeros, entre 4 y 6 km/h, lo que favorece un ambiente tranquilo.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Jueves 30 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

Viernes 31 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Sábado 1 de agosto: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Cielo despejado, viento de 5 km/h.

La tendencia general para el fin de semana apunta a condiciones estables con temperaturas máximas rondando los 25°C y mínimas cercanas a los 10°C. Se espera un aumento gradual en la nubosidad para el viernes, pero sin alta probabilidad de lluvias fuertes. El sábado el cielo estará más despejado.

¿Cómo protegerse del clima cambiante en el Valle de México?

Ante las temperaturas frescas de la mañana y templadas del día, se recomienda a la población vestir en capas. Es importante mantenerse hidratado, especialmente si se realizan actividades al aire libre, para evitar golpes de calor o deshidratación. Proteger la piel del sol es siempre una buena práctica.

Se aconseja llevar un suéter ligero o chamarra para las primeras horas del día, que se pueda retirar conforme suba la temperatura. No será necesario un paraguas, dado que la probabilidad de lluvia es baja. Conducir con precaución en las mañanas frías también es vital.

Fuente: CONAGUA.

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