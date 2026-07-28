Clima en CDMX y Edomex: Mañanas frescas y cielos variables el miércoles 29 de julio

Así está el clima para la Ciudad de México y el Edomex.

El Valle de México se prepara para un clima variado el miércoles 29 de julio, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La región espera mañanas frescas y tardes con temperaturas agradables. El cielo mostrará condiciones desde poco nubosas hasta nubladas, con vientos ligeros.

¿Qué temperaturas esperan CDMX y Edomex mañana?

La Ciudad de México tendrá una mínima de 10.7°C y máxima de 25.0°C, con cielo poco nuboso y viento de 4 km/h. En Naucalpan de Juárez, la mínima será de 10.7°C y máxima de 24.7°C, con viento de 5 km/h y cielo despejado.

Toluca de Lerdo tendrá un día más fresco, con mínima de 6.0°C y máxima de 20.0°C, bajo cielo nublado. En Ecatepec de Morelos, la máxima llegará a 26.0°C, con mínima de 10.7°C y cielo poco nuboso. Los vientos en ambas ciudades serán de 4 km/h.

¿Se esperan lluvias en CDMX y Edomex mañana?

En general, el Valle de México no tiene alertas de lluvias intensas para mañana. Sin embargo, el cielo se presentará variable. La Ciudad de México y Naucalpan tendrán zonas poco nubosas, mientras que Toluca verá un cielo nublado. La probabilidad de lluvia se mantiene baja.

Los vientos en la región serán ligeros, entre 4 y 5 km/h. El SMN indica que un canal de baja presión y la onda tropical número 21 influirán en el interior del país, lo que podría generar chubascos aislados en el centro. Sin embargo, el Valle de México tendrá un impacto menor.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 29 de julio : Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 4 km/h. Jueves 30 de julio : Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Poco nuboso, viento de 4 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Poco nuboso, viento de 4 km/h. Viernes 31 de julio: Máxima de 26°C, Mínima de 11°C, Poco nuboso, viento de 5 km/h.

La tendencia para los próximos días en el Valle de México es de un ligero aumento gradual en las temperaturas máximas. El cielo pasará de medio nublado a poco nuboso, indicando una mejora en las condiciones climáticas. Los vientos se mantendrán ligeros, sin cambios significativos en su velocidad.

¿Cómo protegerse del clima variable en la región?

Para este clima variable, se recomienda hidratarse bien, sobre todo en las horas más cálidas. Es importante usar bloqueador solar para proteger la piel, incluso si el cielo está nublado. Mantenerse informado sobre los cambios del clima es crucial para la seguridad.

Se aconseja usar ropa ligera y de varias capas para adaptarse a los cambios de temperatura entre la mañana y la tarde. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, llevar un paraguas ligero puede ser útil. Una chamarra es ideal para las mañanas más frescas.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.