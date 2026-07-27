Clima en CDMX y Edomex: Temperaturas frescas y cielo nublado el martes 28 de julio

Así estará el clima para la CDMX este lunes 27 de julio.

El clima en el Valle de México para este martes 28 de julio presentará condiciones de cielo nublado y temperaturas frescas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan mínimas de 5.7°C en Toluca y máximas de 25.7°C en Ecatepec.

¿Qué temperaturas esperan la CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México, las temperaturas estarán entre los 11.0°C y 24.3°C, con un cielo nublado y vientos de 4 km/h. Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, registrará una mínima de 11.0°C y una máxima de 24.0°C.

Toluca será la zona más fría de la región, con valores que irán de los 5.7°C a los 20.0°C y una humedad del 90%. Por otro lado, Ecatepec de Morelos tendrá una mínima de 11.0°C y una máxima de 25.7°C, con cielo medio nublado.

¿Habrá lluvias en el Valle de México este martes?

Aunque el cielo estará mayormente nublado en la CDMX y Edomex, la probabilidad de lluvia es baja para este martes. Sin embargo, se esperan chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, norte y occidente del país debido al monzón mexicano y otros sistemas atmosféricos.

Los vientos serán ligeros en la zona, con velocidades de 4 km/h en Ciudad de México y Toluca, y de 5 km/h en Naucalpan y Ecatepec. Se recomienda estar atento a los pronósticos por posibles cambios en las condiciones del viento.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex el resto de la semana?

El pronóstico para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Martes 28 de julio : Máxima de 23°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

: Máxima de 23°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h. Miércoles 29 de julio : Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 5 km/h. Jueves 30 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Poco nuboso, viento de 4 km/h.

La tendencia para los próximos días indica un ligero aumento de las temperaturas máximas, pasando de 23°C el martes a 25°C para el miércoles y jueves. Las mínimas se mantendrán estables en 11°C, y el cielo pasará de nublado a poco nuboso hacia el final de la semana.

¿Qué recomendaciones seguir ante estas condiciones climáticas?

Con temperaturas frescas, es aconsejable usar ropa abrigadora, especialmente en las mañanas y noches. Aunque no se esperan lluvias intensas en la zona, es buena idea llevar un paraguas ligero. Hidratarse adecuadamente es clave, incluso con el clima templado.

Para las actividades al aire libre, se recomienda consultar el pronóstico actualizado. La variación de temperaturas entre ciudades como Toluca y Ecatepec sugiere estar preparado para diferentes condiciones si se viaja dentro de la misma zona del Valle de México.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.