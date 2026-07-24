¿Vas al Nevado de Toluca? Así estará el clima para este sábado 25 de julio

Los habitantes de Toluca iniciarán el día con una temperatura de 16.8°C. (Foto: Cuartoscuro)

El municipio de Toluca, en el Estado de México, se prepara para un sábado 25 de julio con condiciones atmosféricas estables.

Se anticipa un día medio nublado, sin probabilidad de precipitación, ideal para diversas actividades.

¿Qué clima espera a Toluca el sábado 25 de julio?

Los habitantes de Toluca iniciarán el día con una temperatura de 16.8°C. La temperatura mínima descenderá hasta los 5.0°C, lo que sugiere un amanecer bastante fresco en la capital mexiquense.

Durante la jornada, la temperatura máxima alcanzará los 21.0°C, permitiendo un ambiente más templado por la tarde. La probabilidad de precipitación es del 0%, garantizando un día completamente seco en la región.

¿Cómo estarán el cielo y el viento en Toluca?

Las condiciones del cielo en Toluca se reportan como medio nublado. Este patrón de nubosidad parcial permitirá que el sol se asome intermitentemente, ofreciendo momentos de claridad a lo largo del día.

La velocidad del viento será ligera, registrando apenas 5.0 km/h. Esta calma en el ambiente contribuirá a una jornada agradable, sin ráfagas que puedan alterar las actividades al aire libre o el desplazamiento.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo será el pronóstico extendido en Toluca?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para el sábado 25 de julio en Toluca una temperatura máxima de 21°C y una mínima de 5°C. Se espera un cielo medio nublado y vientos ligeros de 5.0 km/h.

Tras el sábado, el domingo 26 y lunes 27 de julio en Toluca mantendrán mínimas de 5°C. Las máximas bajarán a 18°C, con cielo nublado y vientos de 2 km/h. Se anticipa un ambiente similar pero con más cobertura nubosa.

¿Qué considerar para las actividades en Toluca?

Ante las mañanas frescas y tardes templadas, se recomienda a los habitantes de Toluca vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

Aunque no se esperan precipitaciones, es prudente estar atento a las variaciones.

La ausencia de probabilidad de precipitación del 0% y los vientos suaves de 5.0 km/h hacen del sábado un día propicio para actividades al aire libre. Se sugiere disfrutar de parques y espacios abiertos sin preocupaciones por la lluvia.

¿Cómo afecta el clima a la vida diaria en Toluca?

Estas condiciones climáticas en Toluca son favorables para el desarrollo normal de la vida diaria y el transporte.

Los desplazamientos serán fluidos, sin interrupciones por fenómenos meteorológicos adversos, facilitando la movilidad urbana.

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